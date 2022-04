Beursblik: ING verhoogt koersdoel TKH Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft dinsdag het koersdoel voor TKH verhoogd van 60,25 naar 70,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Volgens analist Tijs Hollestelle presteerde TKH in de tweede helft van 2021 niet alleen beter dan verwacht, dankzij "zeer sterke" prestaties van de tak die autobandenbouwmachines maakt, het bedrijf was ook erg positief in een call met analisten naar aanleiding van de jaarresultaten. Volgens Hollestelle kwam TKH met een optimistische outlook met betrekking tot de groeivooruitzichten van diverse divisies voor 2022. "Ondanks de negatieve macro-economische ontwikkelingen als gevolg van de coronacrisis, de verstoringen in de aanvoerketen en de toegenomen geopolitieke risico's", aldus de analist. De hoge orderinstroom biedt goede inzichten in de voorziene ontwikkelingen dit jaar. "De ambitieuze nieuwe doelen die tijdens een beleggersdag eind 2021 werden gepresenteerd in combinatie met een gezonde balans en de plannen om de capaciteit uit te breiden geven een duidelijke richting voor de omzet en operationele marges van TKH", meent de analist. Het aandeel TKH steeg dinsdagochtend licht tot 51,40 euro. Bron: ABM Financial News

