ING tekent definitief akkoord met Boursorama

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft met Boursorama van Société Générale een akkoord bereikt over een overdracht van de Franse retailbank. Dit maakte ING dinsdag bekend zonder financiële details te verstrekken. ING gaf begin dit jaar al aan dat het met Boursorama exclusieve gesprekken voerde over een mogelijke deal, nadat ING in december zijn Franse retailtak in de etalage zette. ING is sinds 2000 actief in Frankrijk als online bank voor particulieren en heeft ongeveer 1 miljoen klanten in het land die producten afnemen zoals betaalrekeningen, hypotheken, consumptieve leningen en beleggingsproducten. De overeenkomst stelt ING-klanten in de gelegenheid naar Boursorama over te stappen. Verder gaan ook de beleggingsproducten mee. ING treedt daarbij op als broker samen met Generali Vie. Hypotheken en consumentenkredieten in Frankrijk vallen buiten de deal. De zakenbank van ING wordt in Frankrijk gewoon voortgezet. Bron: ABM Financial News

