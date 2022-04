IEX verbetert winstgevendheid Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) IEX Group heeft in 2021 de winstgevendheid aanzienlijk zien verbeteren. Dit maakte het beursgenoteerde beleggersplatform dinsdagochtend bekend. In het afgelopen jaar steeg de omzet met 8,7 procent tot 4,5 miljoen euro, terwijl de EBITDA aantrok van 0,68 tot 1,32 miljoen euro. De advertentie-inkomsten stegen volgens IEX door de partnerships met adverteerders en zakelijke relaties. Ook de focus op de betaalde analyses van IEX Premium sorteerde effect, aldus IEX. Het aantal betalende abonnees steeg in 2021 van 8.800 naar 11.200, een toename van ruim 27 procent. In 2021 resteerde onder de streep een winst van 0,65 miljoen euro. Per aandeel was dit 16,5 eurocent. In 2020 leed IEX nog een nettoverlies van 0,13 miljoen euro. Voorgesteld wordt om nog geen dividend uit te keren en de winst toe te voegen aan de reserves. "Er zijn nog volop mogelijkheden om onze middelen winstgevend te investeren", verklaarde IEX. IEX verwacht dat de huidige uitgangspositie "uitstekende kansen" biedt om de omzet en winstgevendheid op middellange termijn verder te doen groeien. Concrete voorspellingen zijn volgens IEX evenwel lastig, vanwege de afhankelijkheid van het beursklimaat en de volatiliteit van de markten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.