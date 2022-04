AEX vermoedelijk hoger van start Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting in het groen van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,3 procent. Maandag startte de AEX de handelsweek op een vrij nieuwsluwe dag, afgezien van nieuws over de oorlog in Oekraïne, al met een winst van 1,4 procent op 737,80 punten. Tech trok de kar op het Damrak, terwijl onder meer financials en vastgoedfondsen achterbleven na een terugval van de rendementen op de obligatiemarkten. Ook op Wall Street blonken techaandelen uit en de Nasdaq index koerste maandagavond bijna 2 procent hoger. De Dow Jones index won slechts enkele tienden van een procent. "De aandelenmarkten laten veerkracht zien, gelet op de oorlog in Oekraïne, de oplopende inflatie en de onzekere wereldwijde economische vooruitzichten, waarbij de 'koop de dip'-mentaliteit van beleggers weer terug lijkt", zei analist Mark Hackett van Nationwide. De teruggekeerde risicobereidheid is onder meer zichtbaar in de opleving van zogenoemde meme-aandelen, die het vooral moeten hebben van fans op sociale media, zoals Gamestop en AMC, waarvan de koersen recent weer zijn verdubbeld. Maandag trokken sensatiezoekers naar het aandeel Twitter, nadat Tesla oprichter Elon Musk een belang meldde van 9,2 procent in het sociale mediabedrijf. Twitter ligt onder vuur vanwege onder meer een boycot van Donald Trump en Musk is kritisch op de vermeende inperking van de vrijheid van meningsuiting. Het aandeel koerste 27 procent hoger naar 50 dollar, terwijl er maar liefst meer dan een kwart miljard aandelen werden verhandeld. Olie weer in de lift De Amerikaanse olie-future koerste maandagavond in New York 4 procent hoger naar 103 dollar per vat. Beleggers reageerden op de horrorbeelden uit dorpen rond Kiev, waar oorlogsmisdaden aan het licht komen nu Rusland zich daar terugtrekt. De beelden vergroten de druk op het Westen om de sancties tegen Rusland verder aan te scherpen. In de Aziatische handel vanochtend koerste de olie-future met ruim 1 procent verder omhoog. De meeste Aziatische aandelenbeurzen doen het vandaag rustig aan en de Chinese beurzen zijn vandaag nog gesloten. De lockdown in Shanghai, een stad met 26 miljoen inwoners, is ondertussen met onbepaalde tijd verlengd na een verdere opleving van het aantal corona-infecties. De Reserve Bank of Australia weerstond vanochtend de druk om de rente te verhogen, ondanks de oplopende inflatie, en de beleidsrente bleef staan op 0,1 procent. De oplopende grondstofprijzen hadden een gunstig effect op de economische groei en het nationaal inkomen van grondstoffenland Australië, maar zorgden ook voor druk op het besteedbare inkomen. Op de valutamarkten won de Australische dollar direct na de bekendmaking van het rentebesluit terrein ten opzichte van onder meer de Amerikaanse dollar en de euro. Vandaag staan onder meer de vrijgave's van de inkoopmanagersindices voor de dienstensector in de eurozone en de VS op de agenda. Bedrijfsnieuws SBM Offshore gaat de ONE GUYANA FPSO bouwen, dat voor de kust van Guyana zal worden afgemeerd. De FPSO wordt door SBM gebouwd, geïnstalleerd en dan voor een periode van twee jaar door Esso Exploration and Production Guyana gehuurd, waarna de opdrachtgever eigenaar wordt van de FPSO. Lavide Holding verlengde de exclusieve overeenkomst met de Nederlandse Zorg Beheer niet. NZB heeft helaas meer tijd nodig om de assets inbreng te kunnen voorbereiden, aldus Lavide. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees nog op een koopadvies van Wells Fargo voor ASML. Slotstanden Wall Street De S&P 500 steeg maandag 0,8 procent op 4.582,64 punten en de Dow Jones index won 0,3 procent op 34.921,88 punten. De Nasdaq sloot 1,9 procent hoger op 14.532,55 punten. Bron: ABM Financial News

