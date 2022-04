ams Osram presenteert nieuwe doelen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ams Osram heeft voorafgaand aan een beleggersdag op dinsdag nieuwe doelen afgegeven voor de middellange termijn. De verlichtingsspecialist mikt voor 2024 op een omzet van 4,9 miljard euro, met een verschil van maximaal 300 miljoen euro daarboven en daaronder, en een EBIT-marge van 15 procent of meer. Ook wil het circa 800 miljoen euro investeren in het uitbreiden van de capaciteit. Verder werden de doelen voor de langere termijn gehandhaafd. Osram wil jaarlijks een dubbelcijferige omzetgroei realiseren, naast een aangepaste EBIT-marge van meer dan 20 procent. Osram zegt dat het goed op schema ligt met het afstoten van niet-kernactiviteiten, dankzij de verkoop van een groot deel van de voormalige Osram Digital-divisies. Tegen het einde van dit jaar hoopt Osram deze desinvesteringen af te ronden. Ook wil Osram tegen 2030 klimaatneutraal zijn. En tegen 2026 moet een kwart van de bestuursfuncties worden ingevuld door vrouwen. Bron: ABM Financial News

