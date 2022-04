Centrale bank van Australie handhaaft monetair beleid Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De centrale bank van Australië heeft de beleidsrente op 0,10 procent gehouden, maar benadrukte dinsdag nog maar eens de opwaartse inflatiedruk. Dit bleek dinsdag uit het laatste rentebesluit van de Reserve Bank of Australia. De bank wees daarbij op de aanhoudende verstoringen in de aanvoerketen, terwijl de vraag nog altijd groot is, en op de oorlog in Oekraïne. De inflatie noteert momenteel 3,5 procent en is onderliggend 2,6 procent. Hogere benzineprijzen en dito prijsstijgingen voor andere grondstoffen zullen de inflatie in de toekomst verder aanjagen, waarschuwde de centrale bank. De lonen en salarissen lopen weliswaar ook op, maar de mate waarin valt mee, sommige regio's uitgezonderd. De oplopende grondstofprijzen hadden een gunstig effect op de economische groei en het nationaal inkomen, maar zorgden ook voor druk op het besteedbare inkomen. Ondertussen bleef de veerkracht van de Australische economie intact, terwijl consumptie na de terugval in de omikronvariant van het coronavirus weer opliep. Die kracht van de economie komt volgens de RBA tot uitdrukking in het werkloosheidspercentage dat in februari richting 4 procent daalde. Het niveau van niet ingevulde vacatures is ondertussen hoog en het ziet er naar uit dat dit nog wel even zo blijft. De bank verwacht een daling van het werkloosheidspercentage onder de 4 procent en voorziet dat dit ook volgend jaar zo blijft. Voor het monetaire beleid betekenen de ontwikkelingen in inflatie en lonen dat met name de laatste achter die van de inflatie aan loopt. De Australische dollar noteerde dinsdag 0,7 procent hoger op 0,75794 Amerikaanse dollar. Bron: ABM Financial News

