Europese beurzen openen naar verwachting iets lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een licht lagere opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 9 punten voor de Duitse DAX, een min van 8 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 22 punten voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten in Europa zijn maandag hoger geëindigd. Volgens IG was het een weinig spannende dag, met een vrijwel lege macro- en bedrijfskalender.

Beleggers letten op de reactie van westerse landen op berichten en beelden van de wreedheden die Russische troepen zouden hebben begaan tegen de Oekraïense bevolking en die de vredesbesprekingen kunnen torpederen. De wereld verwacht nieuwe stevige sancties van het Westen tegen Rusland.

EU-commissaris voor Economie Gentiloni zei maandag dat alle mogelijke sancties tegen Moskou op tafel liggen, dus ook maatregelen die gericht zijn tegen de Russische energiesector. Brussel was tot nog toe terughoudend op dat vlak, omdat een aantal EU-landen sterk afhankelijk is van Russisch gas.

Toch denkt Commerzbank niet dat de EU Russisch gas volledig in de ban doet omdat er op korte termijn simpelweg geen alternatief is. WTI-olie kostte maandag zo'n 103 dollar per vat en daarmee ruim 4 procent duurder dan vrijdag.

Analisten van Deutsche Bank zien ondertussen de algehele onrust op de beurzen wat afnemen. Zij merkten op dat de volatiliteitsindex vrijdag voor het eerst in bijna twee maanden onder een stand van 20 dook. Maandag noteerde de index op 18,56.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat het overschot op de Duitse handelsbalans in februari is toegenomen, omdat de export sterker steeg dan de import.

Bedrijfsnieuws

UBS heeft het koersdoel voor AkzoNobel verlaagd van 95,00 naar 85,00 euro, maar het advies blijft Neutraal. In aanloop naar de cijfers op 21 april over het eerste kwartaal rekent UBS op lagere volumes en aanhoudend hoge inkoopkosten. Het aandeel steeg toch een procent.

Ryanair verwacht in het gebroken boekjaar 2022, dat eindigde op 31 maart, een groter verlies te hebben geleden. Ryanair rekent inmiddels op een verlies van 350 tot 400 miljoen euro in het afgelopen jaar. Eerder mikte de luchtvaarder nog op een verlies van 250 tot 450 miljoen euro. Het aandeel sloot fractioneel hoger in Londen.

Ageas heeft de verkoop van zijn Britse professionele verzekeringen voor nieuwe klanten aan AXA Insurance UK afgerond. Het aandeel daalde ruim 1,5 procent.

EssilorLuxottica en GrandVision hebben de verkoop van 177 EyeWish- en GrandOptical-winkels in Nederland en België aan ORIG/MPG afgerond. Nu aan de bezwaren van de toezichthouder tegemoet is gekomen, is de overname goedgekeurd door de Europese Commissie. Het aandeel EssilorLuxottica steeg bijna 3 procent.

Just Eat Takeaway.com won in Amsterdam bijna 7 procent, terwijl Delivery Hero in Frankfurt zelfs zo'n 11 procent aantrok. Delivery Hero zag in de eerste twee maanden van dit jaar de brutotransactiewaarde met 30 procent aantrekken, terwijl de segment omzet met 53 procent aantrok. JPMorgan noemde Just Eat de favoriet onder Europese maaltijdbezorgers.

Euro STOXX 50 3.956,59 (+1,0%)

STOXX Europe 600 462,19 (+0,8%)

DAX 14.518,16 (+0,5%)

CAC 40 6.731,37 (+0,7%)

FTSE 100 7.558,92 (+0,3%)

SMI 12.340,87 (+1,3%)

AEX 737,80 (+1,4%)

BEL 20 4.227,34 (+0,7%)

FTSE MIB 25.175,86 (+0,1%)

IBEX 35 8.520,80 (+0,2%)

AMERIKAANSE AANDELEN

De Amerikaanse futures voorspellen dinsdag een lagere opening.

De Amerikaanse beurzen zijn maandag hoger geëindigd.

"Gezien de onzekerheid, verbaast het me een beetje hoe sterk de aandelenmarkt is", zei Altaf Kassam van State Street.

Beelden van oorlogsmisdaden door Rusland in Oekraïne leidden vermoedelijk tot nieuwe sancties. Nieuwe Amerikaanse sancties volgen nog deze week, zei het Witte Huis maandag.

Naast de oorlog hebben beleggers vooral aandacht voor renteverhogingen door centrale banken en de vraag of die de sterk oplopende inflatie kunnen beteugelen. In dit licht zijn later deze week de notulen van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank van belang.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde maandag op 2,41 procent, terwijl de rente op tweejarige staatsobligaties uit de VS op 2,42 procent stond.

Bij sommige beleggers gaat daarom een alarm af, aldus econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

"Want een dergelijke ‘inverse rentecurve’ is in het verleden immers vaak de voorbode van een recessie geweest", aldus de econoom. Toch zijn er volgens Aben een aantal nuancerende factoren.

"Zo is het verschil tussen het Amerikaanse 10- en 2-jaarstarief niet de enige parameter om de rentecurve, en de signalen die die afgeeft, te interpreteren. Het verschil tussen de rente op tien jaar en die op drie maanden is in het verleden een nóg betere economische voorspeller gebleken", aldus de econoom. De driemaandsrente noteert maandag op 0,56 procent.

Verder is de rente nog relatief laag, aldus Aben.

"De inverse rentecurve doet marktdeelnemers geloven dat de Fed de teugels niet zo snel weer zal aanhalen en dat de rente langzamer zal stijgen dan verwacht. Dit geeft technologie- en groeiaandelen weer moed", aldus marktanalist Salah Bouhmidi van IG.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de Amerikaanse fabrieksorders in februari iets minder hard zijn gedaald dan verwacht, met 0,5 procent. In januari was nog sprake van een stijging met 1,5 procent.

Bedrijfsnieuws

ExxonMobil kijkt naar mogelijkheden om zich geheel terug te trekken uit het grote Russische gasproject Sakhalin-I. Dit kan een verliespost van 4 miljard dollar opleveren, waarschuwde de energiereus. Het aandeel steeg licht.

Het aandeel Twitter steeg liefst 27 procent, nadat uit een melding aan beurswaakhond SEC bleek dat Elon Musk, de oprichter van Tesla, een belang van ruim 9 procent heeft opgebouwd in het sociale mediabedrijf. Musk liet zich eerder op Twitter kritisch uit over het sociale mediabedrijf.

Tesla heeft in het eerste kwartaal meer auto's afgeleverd, maar bleef wel achter bij de marktverwachting. Het was een uitzonderlijk moeilijk kwartaal door verstoringen van de aanvoerketen en het nul-covidbeleid in China, zei Musk. Tesla won ruim 5,5 procent.

Starbucks schort zijn aandeleninkoop op. Interim CEO Howard Schultz gebruikt het geld liever om zijn koffietenten te verbeteren en te investeren in personeel. Het aandeel daalde bijna 4 procent.

S&P 500 index 4.582,64 (+0,8%)

Dow Jones index 34.921,88 (+0,3%)

Nasdaq Composite 14.532,55 (+1,9%)

AZIE

De Japanse beurs noteerde dinsdag hoger, terwijl in China de deuren gesloten bleven.

Nikkei 225 27.772,75 (+0,1%)

Shanghai Composite 3.282,72 (slot 1 april)

Hang Seng 22.502,31 (slot 4 april)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0962. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar op 1,0975.

USD/JPY Yen 122,55

EUR/USD Euro 1,0962

EUR/JPY Yen 134,32

MACRO-AGENDA:

00:00 Chinese beurzen gesloten

01:30 Inkoopmanagersindex diensten - Maart def. (Jap)

06:30 Reserve Bank of Australia - Rentebesluit (Aus)

08:45 Industriële productie - Februari (Fra)

09:15 Inkoopmanagersindex diensten - Maart (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex diensten - Maart (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex diensten - Maart def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex diensten - Maart def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex diensten - Maart (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex diensten - Maart def. (VK)

14:30 Handelsbalans - Februari (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex diensten Markit - Maart def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex diensten ISM - Maart (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten