Olieprijs stijgt weer

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag gestegen, na een forse daling afgelopen week. Bij een settlement van ruim 103 dollar werd een vat West Texas Intermediate maandag 4 procent duurder. Beleggers reageerden op de horrorbeelden uit dorpen rond Kiev, waar oorlogsmisdaden aan het licht komen nu Rusland zich daar terugtrekt. De beelden vergroten de druk op het Westen om de sancties tegen Rusland verder aan te scherpen. Voor sommige landen zal het steeds moeilijker te rechtvaardigen zijn om nog olie en aardgas te kopen van Rusland. Ook de vredesgesprekken tussen Kiev en Moskou worden hierdoor mogelijk ontregeld. Toch denkt Commerzbank niet dat de EU Russisch gas volledig in de ban doet omdat er op korte termijn simpelweg geen alternatief is. "Desalniettemin zal dit onderwerp weer op de voorgrond treden", aldus analist Carsten Fritsch. Als Europese landen wel sneller overschakelen van Russische energie naar andere bronnen, dan kan de olieprijs verder stijgen. Er is ook een mogelijkheid dat Rusland de aanvoer van aardgas stopt, als Europese landen die niet in roebels willen betalen. Het herstel maandag volgt op een volatiele week voor de oliemarkten, nadat de Verenigde Staten aankondigden opnieuw de strategische reserves in te gaan zetten om tekorten tegen te gaan. Daarnaast zijn er zorgen over de corona-situatie in China, waar Sjanghai in lockdown is om een grote virusuitbraak te beteugelen. Bron: ABM Financial News

