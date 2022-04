Wall Street koerst hoger

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren maandag hoger met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 stijgt 0,4 procent op 4.565,86 punten en de Dow Jones index wint fractioneel op 34.828,27 punten. De Nasdaq noteert 1,5 procent hoger op 14.475,50 punten.

Nieuwe berichten van oorlogsmisdaden komen naar buiten, nadat Rusland zich terugtrok uit de regio rondom de Oekraïense hoofdstad Kiev. De beelden leiden tot geschokte reacties van westerse regeringsleiders en vergroten de druk op de regering van de Amerikaanse president Joe Biden en zijn Europese bondgenoten om de sancties tegen Rusland verder aan te scherpen.

Voor sommige landen zal het steeds moeilijker te rechtvaardigen worden om nog olie en aardgas te blijven kopen van Rusland. Ook de vredesgesprekken tussen Kiev en Moskou kunnen worden ontregeld.

Als Europese landen hierdoor nog sneller overschakelen van Russische energie naar andere bronnen, dan kan de olieprijs verder stijgen. Er is ook een mogelijkheid dat Rusland de aanvoer van aardgas stopt, als Europese landen die niet in roebels willen betalen. WTI-olie kost maandag zo'n 102 dollar per vat en daarmee ruim 2 procent duurder dan vrijdag.

"Gezien de onzekerheid, verbaast het me een beetje hoe sterk de aandelenmarkt is", zei Altaf Kassam van State Street.

Naast de oorlog hebben beleggers vooral aandacht voor renteverhogingen door centrale banken en de vraag of die de sterk oplopende inflatie kunnen beteugelen. In dit licht zijn later deze week de notulen van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank van belang.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteert maandag op 2,41 procent, terwijl de rente op tweejarige staatsobligaties uit de VS op 2,45 procent staat.

Bij sommige beleggers gaat daarom een alarm af, aldus econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

"Want een dergelijke ‘inverse rentecurve’ is in het verleden immers vaak de voorbode van een recessie geweest", aldus de econoom. Toch zijn er volgens Aben een aantal nuancerende factoren.

"Zo is het verschil tussen het Amerikaanse 10- en 2-jaarstarief niet de enige parameter om de rentecurve, en de signalen die die afgeeft, te interpreteren. Het verschil tussen de rente op tien jaar en die op drie maanden is in het verleden een nóg betere economische voorspeller gebleken", aldus de econoom. De driemaandsrente noteert maandag op 0,55 procent.

Verder is de rente nog relatief laag, aldus Aben.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de Amerikaanse fabrieksorders in februari iets minder hard zijn gedaald dan verwacht, met 0,5 procent. In januari was nog sprake van een stijging met 1,5 procent.



De euro/dollar noteert maandagavond op 1,0975.

Bedrijfsnieuws

ExxonMobil kijkt naar mogelijkheden om zich geheel terug te trekken uit het grote Russische gasproject Sakhalin-I. Dit kan een verliespost van 4 miljard dollar opleveren, waarschuwde de energiereus. Het aandeel verliest een procent.

Het aandeel Twitter gaat liefst 30 procent hoger, nadat uit een melding aan beurswaakhond SEC bleek dat Elon Musk, de oprichter van Tesla, een belang van ruim 9 procent heeft opgebouwd in het sociale mediabedrijf. Musk liet zich eerder op Twitter kritisch uit over het sociale mediabedrijf.

Tesla heeft in het eerste kwartaal meer auto's afgeleverd, maar bleef wel achter bij de marktverwachting. Het was een uitzonderlijk moeilijk kwartaal door verstoringen van de aanvoerketen en het nul-covidbeleid in China, zei Musk. Tesla stijgt 5 procent

Starbucks schort zijn aandeleninkoop op. Interim CEO Howard Schultz gebruikt het geld liever om zijn koffietenten te verbeteren en te investeren in personeel. Het aandeel daalt 4.5 procent.



Westrock Coffee gaat naar de beurs en zou 1,2 miljard dollar waard zijn, volgens het bedrijf. Het bedrijf werkt samen met kleine koffieboeren wereldwijd om duurzame koffieproducten te maken voor grote restaurantketens en winkelketens zoals McDonald's en Walmart.