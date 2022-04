Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn maandag hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index sloot 0,8 procent in het groen op 462,19 punten, de Duitse DAX steeg 0,5 procent op 14.518,16 punten en de Franse CAC 40 eindigde 0,7 procent in de plus op 6.731,37 punten. De Britse FTSE sloot 0,3 procent hoger op 7.558,92 punten.

Volgens IG was het een weinig spannende dag, met een vrijwel lege macro- en bedrijfskalender.

Beleggers houden in de gaten hoe westerse landen gaan reageren op berichten en beelden van de wreedheden die Russische troepen zouden hebben begaan tegen de Oekraïense bevolking en die de vredesbesprekingen kunnen torpederen. De wereld verwacht nieuwe stevige sancties van het Westen tegen Rusland.

EU-commissaris voor Economie Gentiloni zei maandag dat alle mogelijke sancties tegen Moskou op tafel liggen, dus ook maatregelen die gericht zijn tegen de Russische energiesector. Brussel was tot nog toe terughoudend op dat vlak, omdat een aantal EU-landen sterk afhankelijk is van Russisch gas. WTI-olie kostte maandag ruim 103 dollar per vat en is daarmee zo'n 4 procent duurder dan vrijdag.

Analisten van Deutsche Bank zien desalniettemin de algehele onrust op de beurzen wat afnemen. Zij merkten op dat de volatiliteitsindex vrijdag voor het eerst in bijna twee maanden onder een stand van 20 dook.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat het overschot op de Duitse handelsbalans in februari is toegenomen, omdat de export sterker steeg dan de import.

De euro/dollar noteerde rond het Europese slot op 1,0997.

Bedrijfsnieuws

UBS heeft het koersdoel voor AkzoNobel verlaagd van 95,00 naar 85,00 euro, maar het advies blijft Neutraal. In aanloop naar de cijfers op 21 april over het eerste kwartaal rekent UBS op lagere volumes en aanhoudend hoge inkoopkosten. Het aandeel steeg toch een procent.

Ryanair verwacht in het gebroken boekjaar 2022, dat eindigde op 31 maart, een groter verlies te hebben geleden. Ryanair rekent inmiddels op een verlies van 350 tot 400 miljoen euro in het afgelopen jaar. Eerder mikte de luchtvaarder nog op een verlies van 250 tot 450 miljoen euro. Het aandeel sloot fractioneel hoger in Londen.

Ageas heeft de verkoop van zijn Britse professionele verzekeringen voor nieuwe klanten aan AXA Insurance UK afgerond. Het aandeel daalde ruim 1,5 procent.

EssilorLuxottica en GrandVision hebben de verkoop van 177 EyeWish- en GrandOptical-winkels in Nederland en België aan ORIG/MPG afgerond. Nu aan de bezwaren van de toezichthouder tegemoet is gekomen, is de overname goedgekeurd door de Europese Commissie. Het aandeel EssilorLuxottica steeg bijna 3 procent.

Just Eat Takeaway.com won in Amsterdam bijna 7 procent, terwijl Delivery Hero in Frankfurt zelfs zo'n 11 procent aantrok. Delivery Hero zag in de eerste twee maanden van dit jaar de brutotransactiewaarde met 30 procent aantrekken, terwijl de segment omzet met 53 procent aantrok. JPMorgan noemde Just Eat de favoriet onder Europese maaltijdbezorgers.

Wall Street

Rond het Europese slot noteerden de indexen op Wall Street hoger, met een winst van 1,5 procent voor de Nasdaq.