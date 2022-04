Tech trekt kar op groen Damrak

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is de nieuwe week overtuigend begonnen, met dank aan techzwaargewichten die in trek waren. Bij een slot van 737,80 punten steeg de AEX 1,4 procent en daarmee beduidend harder dan beurzen elders in Europa.

"De inverse rentecurve doet marktdeelnemers geloven dat de Fed de teugels niet zo snel weer zal aanhalen en dat de rente langzamer zal stijgen dan verwacht. Dit geeft technologie- en groeiaandelen weer moed", aldus marktanalist Salah Bouhmidi van IG.



De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde maandag op 2,42 procent, terwijl de tweejarige variant op 2,44 procent stond.

Ondertussen komen nieuwe berichten van oorlogsmisdaden in Oekraïne naar buiten, nadat Rusland zich vorige week terugtrok uit de regio rondom de Oekraïense hoofdstad Kiev. De beelden leiden tot geschokte reacties van westerse regeringsleiders en vergroten de druk op de regering van de Amerikaanse president Joe Biden en zijn Europese bondgenoten om de sancties tegen Rusland verder aan te scherpen.

Voor sommige landen zal het steeds moeilijker te rechtvaardigen worden om nog olie en aardgas te blijven kopen van Rusland. Ook de vredesgesprekken tussen Kiev en Moskou kunnen worden ontregeld.

Als Europese landen hierdoor nog sneller overschakelen van Russische energie naar andere bronnen, dan kan de olieprijs verder stijgen. Er is ook een mogelijkheid dat Rusland de aanvoer van aardgas stopt, als Europese landen die niet in roebels willen betalen. WTI-olie werd maandag 4 procent duurder op 103 dollar per vat.

Op macro-economisch vlak was het maandag rustig. Later deze week staan de notulen van de laatste rentevergaderingen van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank op het programma.

De euro/dollar noteerde rond het slot in Amsterdam op 1,0997.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen steeg Prosus bijna 5 procent, na een mooie koerswinst voor Tencent in Hongkong.

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway won zelfs rond de 7 procent en ging daarmee aan kop. Sectorgenoot Delivery Hero meldde vanochtend een sterke start van 2022 en JPMorgan vindt maaltijdbezorgers ondergewaardeerd en noemt Just Eat zijn favoriet. Beursexperts die deelnamen aan de maandelijkse enquête van analist Corne van Zeijl selecteerden ook Just Eat als favoriet voor april.

Adyen maakte de top drie compleet. De betaalspecialist behaalde een plus van bijna 3,5 procent.



Unibail-Rodamco-Westfield gaf een procent prijs. Het vastgoedfonds verkocht een winkelcentrum in Duitsland. NN Group daalde net iets harder en was daarmee hekkensluiter in de AEX. Aegon verloor ruim een half procent.

In de AMX won koploper AMG bijna 4 procent op 41,36 euro. Berenberg verhoogde het koersdoel voor AMG van 37,00 naar 46,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Volgens analist Andreas Markou is de outlook die AMG in februari afgaf voor dit jaar inmiddels gedateerd, door de gestegen metaalprijzen en dan vooral die voor lithium en vanadium.

ASR sloot de rij in de Midcap met een verlies van dik 1,5 procent, net voor InPost.

In de AScX won CM.com bijna 5 procent en TomTom ruim 4 procent. Majorel daalde juist meer dan 4 procent, terwijl Vivoryon en Heijmans bijna 2 procent lieten gaan.

Een kwartaalupdate leverde het lokaal genoteerde DGB een koerswinst op van xx procent.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de indexen op Wall Street hoger, met een winst van 1,5 procent voor de Nasdaq.