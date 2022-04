Video: China moet meer stimuleren om groeidoelen te halen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De gevolgen van de laatste corona-uitbraak in China kwamen duidelijk tot uiting in de inkoopmanagersindex van maart, waarbij zowel de productiesector als de dienstensector terugviel tot krimpniveau en om de groeidoelen dit jaar te halen zullen de Chinese autoriteiten meer moeten stimuleren. Dit concludeerde beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management. De officiële PMI voor de productiesector daalde tot 49,5, terwijl de dienstensector veel zwaarder werd getroffen, met een daling van de PMI voor de dienstensector van 51,6 tot 48,4. "Gezien de sterk stijgende aantallen Covid-19-gevallen hebben de Chinese beleidsmakers strengere lockdown-maatregelen genomen in een poging om de uitbraak te beteugelen. Hoewel de groeivooruitzichten op korte termijn onzeker blijven, hebben beleggers enige geruststelling gevonden door het vooruitzicht van een versoepeling van het beleid", aldus Juvyns. Als Beijing zijn groeidoelstelling van 5,5 procent voor 2022 wil halen, zijn volgens de strateeg van JPMorgan meer stimuleringsmaatregelen noodzakelijk. "Verdere renteverlagingen worden nu verwacht en de uitgifte van lokale staatsobligaties zal waarschijnlijk toenemen om infrastructuurprojecten fiscaal te ondersteunen." Klik hier voor: China moet meer stimuleren om groeidoelen te halen Bron: ABM Financial News

