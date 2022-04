Amerikaanse fabrieksorders dalen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Orders geplaatst bij Amerikaanse fabrieken zijn in februari gedaald, maar iets minder hard dan verwacht. Dit bleek maandag uit cijfers van de Amerikaanse overheid. De fabrieksorders daalden 0,5 procent op maandbasis, na een plus van 1,5 procent in januari. Eerder werd voor januari nog een stijging van 1,4 procent gemeld. Vooraf geraadpleegde economen rekenden voor februari op een daling van 0,6 procent. Bron: ABM Financial News

