Vlakke opening voor Wall Street in de maak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een vlakke tot iets hogere opening tegemoet, terwijl de olieprijs opnieuw aan het stijgen is. Beleggers houden in de gaten hoe westerse landen gaan reageren op berichten en beelden van de wreedheden die Russische troepen zouden hebben begaan tegen de Oekraïense bevolking en die de vredesbesprekingen kunnen torpederen. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren een half uur voor opening nagenoeg vlak, en die voor technologie-index Nasdaq staan op 0,2 procent winst. Nieuwe berichten van oorlogsmisdaden komen naar buiten, nadat Rusland zich terugtrok uit de regio rondom de Oekraïense hoofdstad Kiev. De beelden leiden tot geschokte reacties van westerse regeringsleiders en vergroten de druk op de regering van de Amerikaanse president Joe Biden en zijn Europese bondgenoten om de sancties tegen Rusland verder aan te scherpen. Voor sommige landen zal het steeds moeilijker te rechtvaardigen worden om nog olie en aardgas te blijven kopen van Rusland. Ook de vredesgesprekken tussen Kiev en Moskou kunnen worden ontregeld. Als Europese landen hierdoor nog sneller overschakelen van Russische energie naar andere bronnen, dan kan de olieprijs verder stijgen. Er is ook een mogelijkheid dat Rusland de aanvoer van aardgas stopt, als Europese landen die niet in roebels willen betalen. "Gezien de onzekerheid, verbaast het me een beetje hoe sterk de aandelenmarkt is", zei Altaf Kassam van State Street. Naast de oorlog hebben beleggers vooral aandacht voor renteverhogingen door centrale banken en de vraag of die de sterk oplopende inflatie kunnen beteugelen. In dit licht zijn later deze week de notulen van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank van belang. De olieprijs stijgt. Een mei-future West Texas Intermediate loopt met 3 procent op tot 102,31 dollar, terwijl Brent-olie voor juni 2,5 procent duurder wordt op 106,98 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,1004. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,1049 op de borden. Bedrijfsnieuws ExxonMobil kijkt naar mogelijkheden om zich geheel terug te trekken uit het grote Russische gasproject Sakhalin-I. Dit kan een verliespost van 4 miljard dollar opleveren, waarschuwde de energiereus. Het aandeel sorteert desondanks voor op een openingswinst van 0,8 procent. Het aandeel Twitter opent vermoedelijk 22 procent hoger, nadat uit een melding aan beurswaakhond SEC bleek dat Elon Musk, de oprichter van Tesla, een belang van ruim 9 procent heeft opgebouwd in het sociale mediabedrijf. Musk liet zich eerder op Twitter kritisch uit over het sociale mediabedrijf. Tesla heeft in het eerste kwartaal meer auto's afgeleverd, maar bleef wel achter bij de marktverwachting. Het was een uitzonderlijk moeilijk kwartaal door verstoringen van de aanvoerketen en het nulcovidbeleid in China, zei Musk. Tesla lijkt 0,4 procent hoger te openen. Starbucks schort zijn aandeleninkoop op. Interim CEO Howard Schulz gebruikt het geld liever om zijn koffietentjes te verbeteren en te investeren in personeel. Het aandeel lijkt 4 procent lager te openen.



Westrock Coffee gaat ook naar de beurs en zou 1,2 miljard dollar waard zijn, volgens het bedrijf. Het bedrijf werkt samen met kleine koffieboeren wereldwijd om duurzame koffieproducten te maken voor grote restaurantketens en winkelketens zoals McDonald's en Walmart. CEO Jamie Dimon van JP Morgan ziet grote risico's opdoemen voor de Amerikaanse economie, die kunnen leiden tot dramatische bewegingen. Vooralsnog wordt de Amerikaanse economie aangejaagd door consumenten die volop geld uitgeven. Slotstanden



De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag hoger gesloten na een eindsprint. De S&P 500 steeg 0,3 procent op 4.545,86 punten en de Dow Jones index won 0,4 procent op 34.818,27 punten. De Nasdaq eindigde 0,3 procent hoger op 14.261,50 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.