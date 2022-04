Exxon bereidt vertrek uit Sachalin voor Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ExxonMobil is bezig om zich los te maken uit het Russische Sachalin-1-project. Dit blijkt maandag uit een melding van de Amerikaanse oliegigant bij de Amerikaanse Securities & Exchange Commission. Aanleiding is de Russische invasie in Oekraïne. Begin maart werden alle activiteiten al gestaakt, inclusief alle nieuwe investeringen in Rusland. Exxon kijkt welke opties het heeft om uit het samenwerkingsverband te treden. Dat kan gepaard gaan met een afschrijving ter waarde van 4 miljard dollar, meldde de Amerikaanse energiereus. Bron: ABM Financial News

