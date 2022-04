Just Eat favoriete maaltijdbezorger JPMorgan

(ABM FN-Dow Jones) Maaltijdbezorgers zijn laag gewaardeerd, terwijl de sector snel aan winstgevendheid wint. Dit schrijven analisten van JPMorgan Cazenove maandag in een rapport.

De favoriete maaltijdbezorger van de Amerikaanse zakenbank is Just Eat Takeaway.

Ondanks dat de economie weer volledig aan het opengaan is, blijven mensen structureel een deel van hun tijd thuiswerken. En dat is goed voor bezorgers van maaltijden en boodschappen, vindt de bank. Mensen die thuiswerken zijn eerder bereid om iets thuis te laten bezorgen en omdat er minder mensen naar kantoor gaan, zullen meer bedrijfskantines de deuren sluiten, wat betekent dat bedrijven zullen overgaan tot het verstrekken van maaltijdbonnen.

Vooralsnog wordt het Europese bezorgveld gedomineerd door drie Europese spelers: Deliveroo, Delivery Hero en Just Eat Takeaway, maar JPMorgan waarschuwt dat de Amerikanen eraan komen.

Ten aanzien van Just Eat wijst JPMorgan op de sterke positie van de maaltijdbezorger in Nederland en Duitsland. Die zal moeilijk afgekapt kunnen worden, denkt de bank. En in het VK begint de sector minder te stunten, wat goed zal zijn voor de winstgevendheid.

"De Amerikaanse markt blijft het probleemkind", aldus JPMorgan. Een echte oplossing hier zien de analisten niet.

Verder schat JPMorgan het belang in iFood op 2,5 miljard euro, wart de helft van de totale marktwaardering van Just Eat Takeaway is, "Dat is onterecht", vinden de analisten.

Elke desinvestering die Just Eat doet, zal goed in de markt vallen, voorziet de bank. Naast iFood zouden ook de activiteiten in Australië wel eens verkocht kunnen worden.

JPMorgan heeft een Overwogen advies op Just Eat met een koersdoel van 33,91 Britse pond.