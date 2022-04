Bescheiden winsten op Europese beurzen

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren maandag rond het middaguur kleine winsten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,4 procent tot 459,98 punten, de Duitse DAX maakte een pas op de plaats op 14.446 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,3 procent op 6.708 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,2 procent hoger op 7.550 punten.

"Ondanks een tegenvallend kwartaal, het eerste negatieve kwartaal in twee jaar, eindigden de Europese beurzen vrijdag op een positieve noot", zo merkte marktanalist Michael Hewson van CMC Markets op. "Net als de Amerikaanse aandelenmarkten, die gesteund werden door een degelijk banenrapport. Beleggers zien dat er nog geen significante groeivertraging op handen is voor de Amerikaanse economie."

"Het sterke slot op Wall Street vrijdagavond, zorgt vanochtend voor een positief sentiment in Europa", zo concludeerde hij.

Analisten van SEB merkten verder op dat de Russische president Poetin vooralsnog lijkt af te zien van zijn eis dat gaslevering alleen nog in roebels kan worden afgerekend. Hierdoor zag SEB de gasprijzen op vrijdag wat teruglopen, maar ze liggen nog altijd ver boven de oude prijzen. "Het is niet onwaarschijnlijk dat de inflatie in de eurozone boven de tien procent kan stijgen. In dat geval kan het consumentenvertrouwen terugvallen tot niveaus die we doorgaans in een recessie zien", waarschuwde SEB. In Nederland kwam de inflatie in maart al uit op bijna twaalf procent.

Analisten van Deutsche Bank zien desalniettemin de algehele onrust op de beurzen wat afnemen. Zij merkten op dat de volatiliteitsindex vrijdag voor het eerst in bijna twee maanden onder een stand van 20 dook.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1014. De olieprijzen daalden licht.

Op macro-economisch vlak werd vanochtend bekend dat het overschot op de Duitse handelsbalans in februari is toegenomen, omdat de export sterker steeg dan de import.

Bedrijfsnieuws

UBS heeft het koersdoel voor AkzoNobel verlaagd van 95,00 naar 85,00 euro, maar het advies blijft Neutraal. In aanloop naar de cijfers op 21 april over het eerste kwartaal rekent UBS op lagere volumes en aanhoudend hoge inkoopkosten. Het aandeel wint 0,8 procent.

Ryanair verwacht in het gebroken boekjaar 2022, dat eindigde op 31 maart, een groter verlies te hebben geleden. Ryanair rekent inmiddels op een verlies van 350 tot 400 miljoen euro in het afgelopen jaar. Eerder mikte de luchtvaarder nog op een verlies van 250 tot 450 miljoen euro. In Londen zit er niet heel veel beweging in het aandeel.

Ageas heeft de verkoop van zijn Britse professionele verzekeringen voor nieuwe klanten aan AXA Insurance UK afgerond. Het aandeel daalt 0,4 procent.

EssilorLuxottica en GrandVision hebben de verkoop van 177 EyeWish- en GrandOptical-winkels in Nederland en België aan ORIG/MPG afgerond. Nu aan de bezwaren van de toezichthouder tegemoet is gekomen, is de overname goedgekeurd door de Europese Commissie. Het aandeel EssilorLuxottica wint 0,6 procent.

Just Eat Takeaway.com won in Amsterdam bijna 3 procent, terwijl Delivery Hero in Frankfurt bijna 10 procent aantrok. Delivery Hero zag in de eerste twee maanden van dit jaar de brutotransactiewaarde met 30 procent aantrekken, terwijl de segmentomzet met 53 procent aantrok.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet.

De S&P 500 steeg vrijdag 0,3 procent op 4.545,86 punten en de Dow Jones index won 0,4 procent op 34.818,27 punten. De Nasdaq eindigde 0,3 procent hoger op 14.261,50 punten.