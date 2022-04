Valuta: rustige weekstart

(ABM FN-Dow Jones) De valutamarkt is maandag in een gezapige stemming en kan zich opmaken voor een redelijk rustige week, zo lang er geen belangrijke ontwikkelingen op het geopolitieke vlak zijn. Dat stelde marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank maandag.

Er is volgens hem wel sprake van enige risico-aversie, met een euro/dollar rond 1,10.

In de tweede helft van vorige week hadden beleggers nog hoop op een diplomatieke oplossing voor het conflict in Oekraïne, na berichten over terugtrekking van Russische troepen rond de hoofdstad Kiev.

"Wie zich de oorlog in Tsjetsjenië kan herinneren: toen ging het in het begin ook faliekant verkeerd voor de Russen, en werd een kolonne tanks zonder begeleiding van infanterie kapotgeschoten. Daarna hebben de Russen zich tijdelijk teruggetrokken en vervolgens de Tsjetjeense hoofdstad Grozny met de grond gelijk gemaakt. Ik zie weinig reden om te denken dat dat nu anders zal gaan", aldus Mevissen.

Bij alle beelden van verwoesting en oorlogsmisdaden blijft het optimisme bij beleggers onverwoestbaar. "Als er geen nieuws is, is er altijd een onzichtbaar handje dat de koersen omhoog trekt", aldus Mevissen. "De beurs is erg goed in het negeren van slecht nieuws. Alleen als echt voor iedereen duidelijk is dat het niet goed gaat, gaan de koersen omlaag."

Die trend omhoog is nog versterkt in het recente verleden, toen elke negatieve ontwikkeling leidde tot een lagere rente, waardoor er nog meer reden was om in aandelen te beleggen.

De economische agenda voor deze week is tamelijk neutraal, met veel terugblikkende cijfers en de notulen van de laatste Fed-vergadering als belangrijkste punt van aandacht. Die notulen zullen worden bestudeerd op de kans dat de Fed de volgende renteverhoging niet met 25 maar met 50 basispunten zal doen. Als dat laatste het geval is, zou de euro/dollar wel eens onder 1,10 kunnen zakken, vermoedt Mevissen.