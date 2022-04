Forse koersstijging Prosus in licht hogere AEX Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste maandagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,5 procent op 731,31 punten. "De aandacht van beleggers gaat op dit moment vooral uit naar de hoge inflatie en het vinden van de beste manier om zich ertegen te beschermen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "Naast grondstoffen is er eigenlijk maar één alternatief en dat zijn aandelen." Verder wees Wiersma nog op de Amerikaanse banencijfers van afgelopen vrijdag. Die cijfers wezen er volgens ING op een sterke arbeidsmarkt en een economie die verder aantrekt. "Alle reden dus voor de Fed om volgende maand de beleidsrente met 0,5 procent te verhogen. Beleggers hebben dit inmiddels ook al zo goed als ingeprijsd op de rentetermijnmarkt", aldus de investment manager. "Beleggers zien dat er nog geen significante groeivertraging op handen is voor de Amerikaanse economie", voegde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets toe. "Het sterke slot op Wall Street vrijdagavond, zorgt vanochtend voor een positief sentiment in Europa", zo concludeerde hij. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1029. De olieprijzen stegen tot een procent. Op macro-economisch vlak werd vanochtend bekend dat het overschot op de Duitse handelsbalans in februari is toegenomen, omdat de export sterker steeg dan de import. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen ging Prosus aan kop met een winst van 4,2 procent, na een mooie koerswinst voor Tencent in Hongkong. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway won 0,5 procent. Sectorgenoot Delivery Hero meldde vanochtend een sterke start van 2022. Beursexperts die deelnamen aan de maandelijkse enquête van analist Corne van Zeijl noemden Just Eat als favoriet voor april.



Unibail-Rodamco-Westfield gaf 2,2 procent prijs. Het vastgoedfonds verkocht een winkelcentrum in Duitsland. In de AMX won AMG 1,6 procent op 40,48 euro. Berenberg verhoogde het koersdoel voor AMG van 37,00 naar 46,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Volgens analist Andreas Markou is de outlook die AMG in februari afgaf voor dit jaar inmiddels gedateerd, door de gestegen metaalprijzen en dan vooral die voor lithium en vanadium. Inpost verloor 2,9 procent. In de AScX won CM.com 1,5 procent en TomTom 2,8 procent. Vastned daalde 1,8 procent. Een kwartaalupdate leverde het lokaal genoteerde DGB een koerswinst op van 5,8 procent. Bron: ABM Financial News

