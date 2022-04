Beursblik: UBS verlaagt koersdoel AkzoNobel Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft het koersdoel voor AkzoNobel verlaagd van 95,00 naar 85,00 euro, maar het advies blijft Neutraal. Dit bleek maandag uit een rapport van de Zwitserse bank. In aanloop naar de cijfers op 21 april over het eerste kwartaal rekent UBS op lagere volumes en aanhoudend hoge inkoopkosten. Analist Geoff Haire verwacht een EBIT van 204 miljoen euro in de eerste drie maanden van 2022. Daarmee zit hij 7 procent onder de consensus van 221 miljoen euro. Ook de omzetraming van Haire van 2,46 miljard euro is minder dan de 2,51 miljard euro van de consensus, maar wel 9 procent hoger dan de omzet in het eerste kwartaal van 2021. "We rekenen op prijsstijgingen van 15 procent, die deels worden gedrukt door 9 procent lagere volumes", blikt Haire vooruit. Vooral bij decoratieve verven zal de volumedaling sterk zijn volgens de analist. Vorig jaar, tijdens de coronacrisis, besloten juist veel mensen nog om hun huis een schilderbeurt te geven. In heel 2022 mikt UBS op een EBIT van krap 1,3 miljard euro op een omzet van 10,5 miljard euro. Dat was in 2021 1,2 miljard op 9,6 miljard euro. AkzoNobel is lager gewaardeerd dan Amerikaanse sectorgenoten, en Haire verwacht pas dat dit gat gedicht wordt, als de Nederlandse verfgigant erin slaagt om het margeverschil met de Amerikanen in te lopen. Het aandeel AkzoNobel handelt maandag 0,2 procent hoger op 78,74 euro. Bron: ABM Financial News

