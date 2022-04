Ageas rondt Britse desinvestering af Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Ageas heeft de verkoop van zijn Britse professionele verzekeringen voor nieuwe klanten aan AXA Insurance UK afgerond. Dat maakte de verzekeraar maandag bekend. De Britse tak van Ageas richt zich nu volledig op verzekeringen voor particulieren. De verkoop levert een boekwinst op van 45,5 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2022. De solvabiliteit verbetert met 1 procentpunt. Bron: ABM Financial News

