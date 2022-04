AEX hoger van start gegaan met JET als koploper Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste maandag kort na de beursgong 0,7 procent hoger naar 732,71 punten, terwijl de Midkap 0,2 procent won. Onder de hoofdaandelen ging maaltijdbezorger Just Eat Takeaway aan kop met meer dan 3 procent koerswinst. Sectorgenoot Delivery Hero meldde vanochtend een sterke start van 2022. Prosus won daarnaast krap 2 procent, na een mooie koerswinst voor Tencent in Hongkong. ArcelorMittal sloot de rij met een verlies van 0,7 procent. In de AMX won AMG krap 2 procent op 40,60 euro. Berenberg verhoogde het koersdoel voor AMG van 37,00 naar 46,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Volgens analist Andreas Markou is de outlook die AMG in februari afgaf voor dit jaar inmiddels gedateerd, door de gestegen metaalprijzen en dan vooral die voor lithium en vanadium. Inpost verloor krap 2 procent. In de AScX won CM.com 2,6 procent. Vastned daalde 1,4 procent. Bron: ABM Financial News

