DGB streeft naar verdere uitbreiding projectpijplijn

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) DGB heeft inmiddels voor meer dan 13,6 miljoen ton CO2-credits die klaar zijn voor afnameovereenkomsten en wil de komende maanden verder uitbreiden. Dit maakte het in Amsterdam genoteerde bedrijf maandagochtend bekend. "Ik ben verheugd om de snelle groei van DGB te zien en ben trots op wat ons team het afgelopen kwartaal heeft bereikt, maar ben nog enthousiaster over onze sterke projectenpijplijn en onze ambities voor de toekomst", zei CEO Selwyn Duijvestijn in een toelichting. Naar eigen zeggen is DGB de grootste projectontwikkelaar van CO2-credits in Nederland. "We zijn perfect gepositioneerd voor substantiële groei gedurende de rest van het jaar", zei de CEO, nadat in het afgelopen kwartaal de eerste grote CO2-afnameovereenkomst van ongeveer 1,1 miljoen euro werd voltooid. DGB ervaart daarbij naar eigen zeggen een sterke vraag tegen premiumprijzen voor haar carbon credits. DGB is van plan de projectpijplijn uit te breiden van 13 miljoen CO2-credits naar meer dan 16 miljoen ton CO2-credits in het tweede kwartaal van 2022. Maandag kondigde DGB tevens aan dat twee grootschalige natuurprojecten in Kameroen, die naar verwachting meer dan 5,1 miljoen CO2-credits zullen opleveren gedurende de looptijd van het project, ook de ontwikkelingsfase zijn ingegaan. Bron: ABM Financial News

