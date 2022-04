AEX start vermoedelijk hoger aan handelsweek

(ABM FN-Dow Jones) Futures op de AEX index wezen maandag ongeveer een uur voor de beursgong op een openingswinst van ruim een half procent. De Aziatische beurzen weten vanochtend de weg omhoog te vinden, terwijl de hoofdindices op Wall Street vrijdagavond dankzij een eindsprint in het groen sloten.

De internationale beurzen lijken de afgelopen twee weken in een rustiger vaarwater terecht te zijn gekomen, gelet op de beduidend lagere volatiliteit, ondanks de aanhoudende zorgen over de oorlog in Oekraïne, en de flink opgelopen inflatie die centrale banken aanzet tot verkrappen.

Ondanks de onzekerheden, schetste het Amerikaanse banenrapport van vrijdag een beeld van een vrij robuuste economie, met een dalende werkloosheid, bij een stijgende participatiegraad en oplopende lonen.

De Amerikaanse obligatiemarkt gaf afgelopen week juist een ander signaal af. Het rendement op Amerikaanse staatsleningen met een looptijd van twee jaar dook onder het rendement van 'treasuries' met een looptijd van 10 jaar, ofwel een omgekeerde rentecurve en een signaal dat een recessie nadert. Veel beleggers schatten in dat de Federal Reserve na snelle renteverhogingen om de inflatie in te dammen ook weer snel de rente zal verlagen, om een tegen die tijd in het slop geraakte economie te stimuleren.

"De markt zet er vraagtekens bij of de Fed in staat zal zijn het rentebeleid goed in te zetten. En ik denk dat dat een terechte zorg is", zei marktstrateeg Keith Lerner van Truist Advisory Services. "Maar de meeste [historische] data suggereert dat een omgekeerde rentecurve geen korte termijn verkoopsignaal is."

Lerner voegde daar aan toe dat beleggers meer beginnen te leunen op defensieve sectoren, die minder conjunctuurgevoelig zijn dan bijvoorbeeld dure groeiaandelen.

In Azië, waar de beurs in Shanghai de deuren gesloten hield, waren techaandelen vanochtend evenwel gewild. De Hang Seng index in Hongkong koerste onder aanvoering van Alibaba en Tencent 1,3 procent hoger. De winsten voor de andere hoofdindices bleven beperkt tot enkele tienden van een procent.

De olie-futures koersen daarnaast vanochtend vlak, waarbij de future op een vat WTI nipt onder de 100 dollargrens noteert. De aankondiging van de Amerikaanse president Joe Biden afgelopen donderdag dat hij de strategische oliereserves zal aanspreken, deed de markt schrikken, en op weekbasis koerste het zwarte goud afgelopen week nog circa 13 procent lager.

Op Wall Street sloot hoofdgraadmeter S&P 500 vrijdagavond met een winst van 0,3 procent rond het hoogste niveau van de handelsdag.

Ook deze week zullen centrale banken weer in het brandpunt van de belangstelling staan. Woensdagavond is er aandacht voor de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve. Een dag later volgen de notulen van de Europese Centrale Bank.

Bedrijfsnieuws

In aanloop naar het nieuwe cijferseizoen was het vanochtend nog rustig.

Unibail-Rodamco-Westfield bereikte een overeenkomst met een institutionele belegger over de verkoop van het winkelcentrum Gera Arcaden in Duitsland voor een totaalbedrag van 116 miljoen euro. In dit winkelcentrum heeft Unibail een belang van 51 procent. De koper betaalde een premie.



Berenberg verhoogde het koersdoel voor AMG van 37,00 naar 46,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Volgens analist Andreas Markou is de outlook die AMG in februari afgaf voor dit jaar inmiddels gedateerd, door de gestegen metaalprijzen en dan vooral die voor lithium en vanadium.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg vrijdag 0,3 procent naar 4.545,86 punten en de Dow Jones index won 0,4 procent op 34.818,27 punten. De Nasdaq eindigde 0,3 procent hoger op 14.261,50 punten.