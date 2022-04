Unibail verkoopt winkelcentrum in Duitsland Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Unibail-Rodamco-Westfield

(ABM FN-Dow Jones) Unibail-Rodamco-Westfield heeft een overeenkomst bereikt met een institutionele belegger over de verkoop van het winkelcentrum Gera Arcaden in Duitsland voor een totaalbedrag van 116 miljoen euro. Dit maakte het vastgoedbedrijf maandagochtend bekend. Het betreft de verkoop van het volledige winkelcentrum, waarin Unibail een belang heeft van 51 procent. De verkoopprijs biedt een premie ten opzichte van de laatste boekwaarde, zo meldde Unibail. De transactie moet in het tweede kwartaal worden afgerond. Bron: ABM Financial News

