Aedifica investeert opnieuw in Verenigd Koninkrijk Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aedifica gaat ongeveer 126 miljoen euro investeren in twee portefeuilles met woonzorgcentra in het Verenigd Koninkrijk. Dit liet de zorgvastgoedinvesteerder maandagochtend weten. Eén investering betreft een bedrag van 58 miljoen pond, of circa 69 miljoen euro, voor de overname en uitbreiding van een portefeuille van 5 woonzorgcentra, waarvan 4 op Jersey en 1 op Isle of Man. Het initieel nettohuurrendement wordt op ongeveer 6 procent geschat. Verder heeft Aedifica ook ongeveer 57 miljoen euro geïnvesteerd voor de overname van een portefeuille met 3 nieuwbouw woonzorgcentra in Ierland. Het nettohuurrendement wordt hier op ongeveer 5 procent geschat. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.