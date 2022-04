Novartis kondigt reorganisatie aan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Novartis gaat zijn organisatie vereenvoudigen om kosten te besparen en om een nieuwe fase van innovatie, groei en productiviteit in te gaan. Dat maakte de Zwitserse farmaceut maandagochtend bekend. Ook zijn er verschillende wisselingen in het management, waaronder de benoeming van Shreeram Aradhye als chief medical officer. De onderdelen Pharmaceuticals en Oncology worden samengevoegd tot één divisie Innovative Medicines, met aparte commerciële afdelingen voor de VS en daarbuiten. Er komt een afdeling Strategy & Growth die de corporate strategie combineert met de strategie voor onderzoek en ontwikkeling van medicijnen met een hoge toegevoegde waarde. Het onderdeel Operations voegt het huidige Novartis Technical Operations samen met Customer & Technology Solutions. Novartis wil voor eind 2024 tenminste 1 miljard dollar aan kosten besparen. Ook moet de verbeterde structuur leiden tot een omzetgroei van ten minste 4 procent per jaar en een marge die aan de bovenkant ligt van de bandbreedte die Novartis geeft, hoog in de dertig procent op de middellange termijn en meer dan 40 procent op de lange termijn. "Met onze portefeuille van medicijnen op de markt en tot 20 grote behandelingen in de pijplijn die voor eind 2026 goedgekeurd kunnen zijn, is Novartis in een sterke positie om meer omzet- en margegroei te realiseren dan concurrenten op de middellange en lange termijn", stelde CEO Vas Narasimhan. Bron: ABM Financial News

