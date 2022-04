Berenberg verhoogt koersdoel AMG Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft maandag het koersdoel voor AMG verhoogd van 37,00 naar 46,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Volgens analist Andreas Markou is de outlook die AMG in februari afgaf voor dit jaar inmiddels gedateerd, door de gestegen metaalprijzen en dan vooral die voor lithium en vanadium. AMG mikt voor heel 2022 op een EBITDA van 225 miljoen dollar of meer. "De gestegen metaalprijzen geven AMG wind in de zeilen“, aldus Markou. De analist verhoogde de EBITDA-ramingen voor dit jaar en volgend jaar tot 260 en 270 miljoen dollar. Eerder mikte hij op respectievelijk 195 en 224 miljoen dollar. Zodoende kwam Markou uit op een hoger koersdoel. Het koopadvies werd gehandhaafd met het oog op de voorziene groei voor AMG dankzij strategische projecten, innovaties en omdat de markt het ESG-potentieel van AMG nog altijd onderschat. Het aandeel AMG sloot vrijdag op 39,84 euro. Bron: ABM Financial News

