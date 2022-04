Centrale banken en meer inkoopmanagers

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers hebben nog een relatief rustige week voor de boeg, nu het eerste kwartaal achter de rug is, maar bedrijven nog even tijd nodig hebben om met de cijfers over de eerste drie maanden naar buiten te komen. De geopolitieke ontwikkelingen zullen opnieuw een belangrijke rol spelen komende dagen.

Maandag start rustig met de Chinese beurzen gesloten. Wel zijn er exportcijfers uit Duitsland en de fabrieksorders uit Amerika.

Ook dinsdag zijn de Chinese beurzen nog gesloten. Verder let de markt vooral op de inkoopmanagersindices voor de dienstensector. Daarnaast zijn er Amerikaanse exportcijfers.

Halverwege de week, wanneer de Chinese beurzen weer opengaan, volgt ook de inkoopmanagersindex uit dit land. Verder zijn er Duitse fabrieksorders en de producentenprijzen in de eurozone. Woensdagavond is er aandacht voor de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve. Een dag later volgen de notulen van de Europese Centrale Bank.

De Fed verhoogde afgelopen week de rente, zoals verwacht, met 25 basispunten.

Het besluit werd met 8 stemmen voor en één stem tegen genomen. De enige die tegenstemde was James Bullard, die wilde dat de rente met 50 basispunten werd verhoogd.

Beleggers zullen in de notulen letten op hints hoe vaak en hoe sterk de Fed de rente de komende periode wil verhogen.

Donderdag staat er een Nederlands inflatiecijfer op de rol. Afgelopen week meldde het CBS op basis van de Europese geharmoniseerde consumentenprijsindex al een inflatie van liefst 11,9 procent. Komende week volgt het inflatiecijfer op basis van de reguliere meetmethode.

Ook zijn er de Duitse industriële productie, de detailhandelsverkopen in de eurozone en de wekelijkse steunaanvragen in de VS.

Op vrijdag wordt de week afgesloten met de industriële productie in eigen land en de Amerikaanse groothandelsvoorraden.

Zoals gezegd komt het cijferseizoen nog niet echt van de grond. Wel kunnen beleggers maandag reageren op productiecijfers van Tesla. In Nederland staan er komende week een aantal jaarvergaderingen op de agenda, waaronder die van Alfen, SBM Offshore en Ordina.

Beleggers en analisten kijken met de nodige interesse uit naar de cijfers, waaruit zal blijken in hoeverre de hoge inflatie en de stijgende rente invloed hebben op de bedrijven.

"De economie staat op een kantelpunt en dat gaan we de komende weken zien in de bedrijfscijfers", merkte vermogensbeheerder Andre van Eerden van Aberfeld International in gesprek met ABM Financial News op.