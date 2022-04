Beursblik: Just Eat kansrijk in april Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De beursexperts zijn voor komende maand iets somberder geworden, en tippen het aandeel Just Eat Takeaway als meest kansrijk. Dit blijkt uit de maandenquête van analist Corne van Zeijl. Waar 29 procent van de experts rekent op een stijging van de AEX, mikt 35 procent op een daling. En voor een termijn van 6 maanden denkt zelfs 44 procent van de experts dat de beurs gaat dalen. "De experts zijn een beetje somberder geworden. Vooral voor de wat langere termijn", aldus Van Zeijl. Just Eat Takeaway is voor april het meest geliefde aandeel onder de experts. "Een opmerkelijke switch, van flopper naar grootste topper", aldus Van Zeijl. Verder hebben de kenners vertrouwen in ING. Zij adviseren om weg te blijven bij ArcelorMittal en Philips. Bron: ABM Financial News

