Beursblik: Morgan Stanley verlaagt taxaties voor Vopak

(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley heeft de taxaties voor Vopak licht verlaagd, maar handhaafde wel het Gelijkgewogen advies op het aandeel. Dit bleek uit een rapport van de Amerikaanse zakenbank.

In aanloop naar de cijfers over het eerste kwartaal besloten de analisten om hun ramingen te herzien. Onder meer voorzien zij hogere kosten in 2022. Als gevolg hiervan gingen de taxaties voor de EBITDA in 2022 met 1 procent omlaag naar 827 miljoen euro. De nettowinst zal vermoedelijk 5 procent lager uitvallen dan eerder voorzien.

Er is volgens Morgan Stanley sprake van een "extreme backwardation", dat wil zeggen dat de huidige prijs voor bijvoorbeeld olie veel hoger ligt dan de prijs voor levering in de toekomst, en dat maakt het voor tankopslagbedrijven als Vopak uitdagend om geld te verdienen. "We verwachten dat de voorraaddalingen zullen aanhouden."

Morgan Stanley hoopt op 20 april, als Vopak met de cijfers over het eerste kwartaal komt, antwoord te krijgen of er verstoringen waren in de aanvoer van Russische olie en gas in de Haven van Rotterdam. Ook wil de bank graag horen hoe groot de blootstelling aan Rusland is.

Vopak kan mogelijk gaan profiteren van de Europese plannen om de afhankelijkheid van Russische energie af te bouwen, het zogeheten RePowerEU Plan. Onder meer wil Brussel dit bereiken door een hogere import van LNG en alternatieve energie als biomethaan en waterstof.

Morgan Stanley besloot het koersdoel voor Vopak te verlagen naar 37,40 euro. Vrijdag sloot het aandeel op 29,57 euro. Dat biedt een opwaarts potentieel van ruim 25 procent, maar gezien de "uitdagende en onzekere macro-omgeving" houdt de bank vast aan het Gelijkgewogen advies.