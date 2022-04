Wall Street sluit hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurze zijn vrijdag hoger gesloten na een eindsprint. De S&P 500 steeg 0,3 procent op 4.545,86 punten en de Dow Jones index won 0,4 procent op 34.818,27 punten. De Nasdaq eindigde 0,3 procent hoger op 14.261,50 punten.

Daarmee start de Amerikaanse aandelenmarkt het tweede kwartaal, na een volatiel eerste kwartaal, voorzichtig positief, hoewel de aanhoudende zorgen over de oorlog in Oekraïne en de verkrapping van het monetaire beleid door de Federal Reserve beleggers bezighouden.

Wall Street sloot de eerste drie maanden van 2022 donderdag op kwartaalbasis lager af. Het was zelfs het grootste kwartaalverlies in twee jaar.

Er is de komende maanden veel om over na te denken, en de volatiliteit op de beurzen zal daarbij hoog blijven, ook omdat het lastig inschatten is wanneer de inflatie zal pieken, en hoe agressief de Fed zal zijn met de verkrapping van het monetair beleid, zei marktanalist Edward Moya van Oanda.

Vrijdag bleek uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid dat het aantal banen in de VS in maart is gestegen met 431.000, terwijl de markt vooraf rekende op een groei van 490.000 banen. Het cijfer voor februari werd opwaarts bijgesteld naar een groei met 750.000 banen, terwijl eerder een groei van 678.000 werd gerapporteerd.

De werkloosheid daalde van 3,8 procent in februari naar 3,6 procent in maart, wat beter was dan de verwachte daling tot 3,7 procent. Het gemiddeld uurloon steeg op jaarbasis met 5,6 procent tot 31,73 dollar per uur. De arbeidsparticipatie kwam uit op 62,4 procent.

Marktanalist Philip Marey van Rabobank vindt de banengroei over de brede linie sterk genoeg. Volgens Capital Economics lijken de personeelstekorten en loondruk af te nemen. Hierdoor zou ook de druk op de Federal Reserve afnemen om de rente agressief te verhogen.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde vrijdag op 2,37 procent, terwijl de rente op tweejarige obligaties op 2,46 procent staat.

Volgens ING is er nog geen reden voor paniek. "Pas als het verschil tussen de driemaandsrente en de tienjaarsrente negatief wordt (nu +185 basispunten), dan wordt het tijd om voorzichtiger te worden", aldus investment manager Simon Wiersma.

De inkoopmanagersindexen van Markit/S&P Global en ISM lieten een gemengd beeld zien voor de industrie in maart. Opvallend was de groeivertraging die ISM meldde.

De euro/dollar noteerde vrijdagavond op 1,1049.

De olieprijs is vrijdag gedaald. Bij een settlement van 99,27 dollar werd een vat West Texas Intermediate een procent goedkoper ten opzichte van een dag eerder. Op weekbasis verloor de olieprijs zo'n 13 procent. Dit is het scherpste weekverlies sinds het begin van de coronapandemie.

De olieprijzen wisten na de verkoopgolf van donderdag, toen WTI zo'n 7 procent daalde, vandaag redelijk te consolideren. . De Amerikaanse president Joe Biden kondigde donderdag de grootste vrijgave uit 's lands strategische oliereserves aan in een poging de stijgende olie- en gasprijzen te beteugelen. Gedurende zes maanden zullen dagelijks 1 miljoen vaten olie uit de US Strategic Petroleum Reserve worden vrijgegeven, wat neerkomt op in totaal 180 miljoen vaten olie.

Bedrijfsnieuws

GameStop verloor ruim een procent. Het 'meme-aandeel' is uit op een aandelensplitsing. Dit bleek donderdagavond uit documenten. GameStop wil de huidige 300 miljoen aandelen vergroten naar 1 miljard stuks.

Werknemers van Amazon in New York en Alabama konden vrijdag stemmen over het oprichten van een vakbond. Met name in New York krijgt het plan veel bijval van werknemers. Het aandeel steeg licht.

Chinese aandelen deden vrijdag goede zaken. Alibaba steeg x procent, JD.com won ruim 2 procent en Baidi zelfs 6 procent. Didi Global sloot bijna 13 procent hoger. Volgens Bloomberg lijken de Chinese autoriteiten bereid om de Amerikaanse toezichthouders volledige toegang te verlenen tot de accountantsverklaringen van de meeste van de 200 in New York genoteerde Chinese bedrijven. Dat zou halverwege dit jaar al moeten gebeuren.