AEX houdt voorlopig stand

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is deze week iets verder gestegen. Bij een slot op 728,00 punten op vrijdag, won de AEX op weekbasis ruim een half procent. Vorige week sloot de hoofdindex op het Damrak op 723,90 punten, toen een winst van ruim een procent.

Toch kraakt het op de beurs en waarschijnlijk komt er weer een kleine daling aan, volgens vermogensbeheerder André van Eerden van Aberfeld International.

De hoge inflatie, onzekerheid over de situatie in Oost-Europa en de hoge energieprijzen die de oorlog tot gevolg heeft, zijn daar volgens de vermogensbeheerder onder andere debet aan.

Beleggers keken deze week vooral naar een nieuwe ronde vredesgesprekken tussen Oekraïne en Rusland, hoewel Deutsche Bank waarschuwde voor teveel optimisme, aangezien er "in werkelijkheid weinig zicht is op een staakt-het-vuren". De Russische aanvallen lijken de afgelopen dagen zelfs weer intensiever.

Moskou kondigde aan zijn militaire operaties rond Kiev te willen afschalen, hoewel er scepsis is of het niet gaat om een herpositionering van troepen elders.

Amerikaanse arbeidsmarkt blijft robuust

De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in maart minder sterk gegroeid dan verwacht, bleek vrijdag uit het officiële Amerikaanse banenrapport. Afgelopen maand was sprake van een banengroei van 431.000. De markt had een stijging van 490.000 banen verwacht.

De werkloosheid kwam in maart uit op 3,6 procent tegen 3,8 procent in februari. De loongroei bedroeg 5,6 procent.

De Amerikaanse banengroei liet daarmee over de brede linie, ook in de loonontwikkeling, een beeld zien dat sterk genoeg is, volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank.

Volgens Capital Economics lijken de personeelstekorten en loondruk af te nemen. Hierdoor zou ook de druk op de Federal Reserve afnemen om de rente agressief te verhogen.

Inverse rentecurve voorspelt recessie

Recent leek de centrale bank juist te hinten op agressievere renteverhogingen, van mogelijk 50 basispunten. En dus lopen de obligatierentes harder op. De Amerikaanse tienjaarsrente noteert vrijdag op 2,39 procent, en daarmee wel een stukje lager dan eind vorige week, terwijl de rente op tweejarige obligaties op 2,45 procent staat.

"De obligatiemarkten blijven een signaal afgeven dat beleggers zich zorgen maken over de economie", aldus analisten van SEB. Zij zagen dat de Amerikaanse tweejaarsrente vrijdag voor de derde keer dit jaar even boven de tienjaarsrente steeg. "Dit is nog steeds de beste recessie-indicator", menen de analisten.

Van Eerden van Aberfeld International kijkt vooral naar bedrijven die de stijging van de inflatie en stijgende rente kunnen weerstaan. In de komende weken zal uit de kwartaalcijfers blijken wat het effect is van de hoge energie- en grondstofprijzen, zei de vermogensbeheerder. "De economie staat op een kantelpunt en dat gaan we de komende weken zien in de bedrijfscijfers", zei hij.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de inflatie in de eurozone in maart is uitgekomen op 7,5 procent, tegen 5,9 procent in februari. De kerninflatie bleef met 3,0 procent ruim boven de 2,0 procent die de Europese Centrale Bank ambieert.

Inkoopmanagersindices over de industrie in de eurozone bevestigden dat de oorlog in Oekraïne impact heeft. In maart was sprake van een groeivertraging in de industrie. Econoom Chris Williamson van S&P Global wees erop dat net nu er een einde lijkt te komen aan de corona-ellende, de oorlog in Oekraïne voor nieuwe problemen zorgt, waarmee de groei in de komende maanden vermoedelijk zal afnemen.

De euro/dollar handelde vrijdag op 1,1040 en daarmee op weekbasis een half procent hoger.

OPEC handhaaft productie

De WTI-olieprijs daalde scherp op weekbasis, met zo'n 11 procent en kostte vrijdag rond de 100 dollar per vat. De OPEC en zijn bondgenoten besloten deze week de bestaande productie-afspraken te handhaven, waardoor de output van OPEC+ ook in mei met zo'n 432.000 vaten per dag omhoog gaat.

De VS kondigden verder aan de strategische oliereserves te willen aanspreken om een tekort te voorkomen en de prijs te drukken.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen steeg Just Eat Takeaway ruim 7 procent, waarmee het net achter Unibail-Rodamco-Westfield bleef. De maaltijdbezorger sloot in Frankrijk een deal met Casino om boodschappen te gaan bezorgen. Verder krijgt het rechtszaken aan de broek bij dochterbedrijf Grubhub in de VS, waar maaltijdbezorgers te hoge tarieven zouden rekenen aan restauranthouders.

Financials deden ook goede zaken; ING, NN en Aegon stegen 2,5 tot 5 procent op weekbasis. Chipproducenten ASMI, ASML en Besi stonden juist onder druk, waarbij laatstgenoemde op weekbasis zo'n 7 procent daalde. Hekkensluiter was echter Randstad, dat deze week 8 procent verloor. Het aandeel Randstad noteerde echter ook 2,19 euro ex-dividend.

In de Midkap was InPost de uitblinker met een koerswinst van meer dan 7 procent op weekbasis. Het aandeel spoot omhoog na een bericht van Bloomberg dat private equity interesse zou hebben in Inpost. Het bedrijf liet echter weten dat er geen gesprekken worden gevoerd. Uit kwartaalcijfers bleek deze week dat de omzet van InPost in het vierde kwartaal bijna is verdubbeld, mede dankzij de overname van Mondial Relay. De cijferpublicatie deed het aandeel evenwel geen goed. Jefferies vreest dat de hoge inflatie dit jaar de winstgevendheid van InPost zal drukken.

CTP en WDP wonnen deze week rond de 7 procent.

PostNL leverde zo'n 8 procent in en was daarmee de sterkste daler in de AMX. Begin deze week werd PostNL opgeschrikt door een actie van de Belgische justitie gericht tegen de mensen van PostNL in België en tegen de bezorgondernemers. Het is volgens ING moeilijk in te schatten of de problemen in België voor PostNL zullen leiden tot juridische sancties.

Intertrust steeg ruim 3 procent op weekbasis bij een slotkoers van 19,64 euro vrijdag, nadat CSC zijn overnamebod van 20,00 euro officieel lanceerde. Aandeelhouders kunnen nu hun stukken aanmelden. Eind mei stemt de aandeelhoudersvergadering over het overnameplan.

Air France-KLM zet NS-topvrouw Marjan Rintel aan het roer bij KLM, als opvolger van Pieter Elbers, die zal opstappen. Het aandeel steeg op weekbasis ruim een procent.

In de AScX won Fastned na cijfers bijna 10 procent, hoewel het verlies in 2021 groter was dan verwacht. Fastned meldde verder een aanbesteding in Frankrijk te hebben gewonnen.



Eurocommercial en Vastned stegen respectievelijk zo'n 7 en 10 procent. Vivoryon leverde dik 8 procent in op weekbasis bij een slotkoers van 10,86 euro vrijdag. Het biotechbedrijf haalde met succes 21 miljoen euro op deze week. De uitgifteprijs per aandeel lag op 10,50 euro.

Investeringsmaatschappij HAL zag in 2021 de vermogenswaarde stijgen met ruim een half miljard euro, terwijl de verkoop van het meerderheidsbelang in GrandVision een miljardenwinst opleverde. Het aandeel steeg iets meer dan een procent op weekbasis.