Olieprijs duikt onder 100 dollar

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag gedaald. Bij een settlement van 99,27 dollar werd een vat West Texas Intermediate een procent goedkoper ten opzichte van een dag eerder. Op weekbasis verloor de olieprijs zo'n 13 procent. Dit is het scherpste weekverlies sinds het begin van de coronapandemie. De olieprijzen wisten na de verkoopgolf van donderdag, toen WTI zo'n 7 procent daalde, vandaag redelijk te consolideren. De Amerikaanse president Joe Biden kondigde donderdag de grootste vrijgave uit 's lands strategische oliereserves aan in een poging de stijgende olie- en gasprijzen te beteugelen. Gedurende zes maanden zullen dagelijks 1 miljoen vaten olie uit de US Strategic Petroleum Reserve worden vrijgegeven, wat neerkomt op in totaal 180 miljoen vaten olie. De actie zal de olieprijzen voorlopig wel in toom houden, verwachten marktkenners. Echter, momenteel is er nog altijd een tekort van zo'n 2 miljoen vaten per dag en dat zal tot het eind van het jaar wel aanhouden, verwachten analysts at Sevens Report Research, wat toch voor een sterk fundament voor de olieprijzen zorgt. Geopolitiek nieuws houdt oliebeleggers ook bezig. Moskou meldde vrijdag dat Oekraïense helikopters een oliedepot in de Russische stad Belgorod onder vuur hebben genomen. De berichtgeving is lastig te verifiëren. Het Kremlin liet wel weten dat de aanval de vredesgesprekken bemoeilijkt. Volgens de analisten van Sevens Report zou een staakt-het-vuren voor een kortstondige verkoopgolf op de oliemarkten kunnen zorgen. Ondertussen houdt OPEC+ vast aan de bestaande productie-afspraken, zodat de output van de deelnemende landen ook in mei met zo'n 400.000 vaten per dag omhoog gaat. Bron: ABM Financial News

