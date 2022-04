Video: beleg defensiever nu risico op recessie stijgt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO brengt steeds meer defensieve accenten aan in de portefeuille, maar houdt wel vast aan een neutrale visie op aandelen. Dit zei Ralph Wessels, Hoofd Belegggingsstrategie ABN AMRO, voor de camera tegen ABM Financial News. "Sinds de laatste Fed-vergadering laten aandelenmarkten een fors herstel zien en stijgen ook rentes hard. Maar tegelijkertijd wordt de Amerikaanse rentecurve steeds platter. Signaleert de obligatiemarkt hiermee een aankomende recessie? Zo ver gaan wij nog niet, maar we houden wel vast aan onze neutrale weging voor aandelen", aldus Wessels. "Binnen de regio's verschuift onze voorkeur naar de VS ten opzichte van Europa. De Amerikaanse markt is wat defensiever, terwijl Europa meer de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voelt", voegde hij toe. Klik hier voor: beleg defensiever nu risico op recessie stijgt Bron: ABM Financial News

