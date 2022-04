Europese beurzen hoger het weekend in

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index sloot 0,5 procent in het groen op 458,34 punten, de Duitse DAX steeg 0,2 procent op 14.446,48 punten en de Franse CAC 40 eindigde 0,4 procent in de plus op 6.684,31 punten. De Britse FTSE sloot 0,3 procent in het groen op 7.537,90 punten.

Het was een week met enig optimisme over de vredesgesprekken tussen Oekraïne en Rusland, hoewel marktvolgers waarschuwen dat een staakt-het-vuren nog ver weg is.

Moskou meldde vrijdag dat Oekraïense helikopters een oliedepot in de Russische stad Belgorod onder vuur hebben genomen. De berichtgeving is lastig te verifiëren. Het Kremlin liet vrijdag wel weten dat de aanval de vredesgesprekken bemoeilijkt.

Kijkend naar de beurzen is het allerminst zeker dat na een mager eerste kwartaal, het tweede kwartaal beter verloopt, ook al heeft april de statistische reputatie geen slechte beleggingsmaand te zijn. "De obligatiemarkten blijven een signaal afgeven dat beleggers zich zorgen maken over de economie", aldus analisten van SEB. Zij zagen dat de Amerikaanse tweejaarsrente vrijdag voor de derde keer dit jaar even boven de tienjaarsrente steeg. "Dit is nog steeds de beste recessie-indicator", waarschuwen de analisten.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteert vrijdag op 2,39 procent en die voor tweejarige obligaties op 2,45 procent.

De inflatie in de eurozone kwam in maart uit op 7,5 procent en dat was hoger dan de verwachte 6,9 procent en beduidend meer dan de 5,9 procent in februari.

Verder bleken veel industrieën in maart nog altijd te groeien. De inkoopmanagersindex voor de industrie in de eurozone daalde van 58,2 in februari naar 56,5 in maart, de laagste stand sinds begin 2021.

Econoom Chris Williamson van S&P Global wees erop dat net nu er een einde lijkt te komen aan de corona-ellende, de oorlog in Oekraïne voor nieuwe problemen zorgt, waardoor de groei in de komende maanden vermoedelijk zal afnemen.

De Chinese industrie moest zelfs een stap terug doen en wijst nu op krimp, vanwege de maatregelen die verband houden met het opgelaaide coronavirus in het land. Heel Sjanghai is daarmee eerder deze week op slot gegaan.

Europa had vandaag een virtuele ontmoeting met de regeringsleiders van China. Na afloop zei voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen dat Beijing is gewaarschuwd dat het Europese sancties tegen Rusland niet in de weg moet zitten.

De euro/dollar noteerde rond het Europese slot op 1,1037. WTI-olie kostte zo'n 100 dollar per vat.



Bedrijfsnieuws

Sodexo zag de omzet in het afgelopen halfjaar flink stijgen, maar werd wel iets voorzichtiger over de groei in heel het boekjaar. De autonome omzetgroei komt vermoedelijk uit aan de onderkant van de bandbreedte van 15 tot 18 procent. De koers van het aandeel daalde vrijdag 8,5 procent.

Maaltijdbezorgers deden goede zaken. HelloFresh en Delivery Hero voerden de de Duitse DAX aan, met plussen van 3 tot 5 procent. In Amsterdam won Just Eat Takeaway ruim 7 procent.

Deutsche Post beleefde een mindere dag in Frankfurt. Het aandeel daalde ruim 2 procent. PostNL verloor op het Damrak 1,5 procent.

In Parijs stegen TotalEnergies en Sanofi tot 2 procent. STMicroelectronics verloor ruim 2 procent en was daarmee hekkensluiter in de CAC 40.

In Amsterdam daalden sectorgenoten Besi en ASMI ruim 2 procent. Infineon beperkte de schade tot iets meer dan een half procent verlies.

Wall Street

Rond het Europese slot noteerden de indexen op Wall Street licht lager.