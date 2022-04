Nederland betaalt NAM miljardenvergoeding Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) NAM, eigendom van Shell en Exxon Mobil, kan een vergoeding van circa 7,5 miljard euro tegemoet zien. Dit maakte de Rijksoverheid vrijdagavond bekend, nadat de door GasTerra opgestelde berekening werd voorgelegd aan de arbiter. NAM is eigenaar van gasopslag Norg en kon de gasopslag vroeger commercieel inzetten. Nu Nederland de gaswinning in Groningen zo snel mogelijk wil terugbrengen, kan er geen Groningengas meer worden opgeslagen in Norg en dus moet de NAM nu pseudo-Groningengas inkopen. Hierdoor maakt NAM extra kosten. Na afloop van elk gasjaar zal worden berekend wat de totale kosten waren. Op basis van de prijzen van 22 maart gaat het vermoedelijk om een totale vergoeding van 7,5 miljard euro. Bron: ABM Financial News

