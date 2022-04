Damrak begint nieuwe kwartaal positief

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is april met winst begonnen. De AEX sloot vrijdag een half procent hoger op 728,00 punten.

Ondanks het positieve begin van het tweede kwartaal, staan volgens investment manager Simon Wiersma van ING vrijwel alle beleggingscategorieëen dit jaar op verlies.

"Dat is het eerste negatieve kwartaal sinds het eerste kwartaal van 2020, toen de de coronapandemie begon. Dat is natuurlijk niet dramatisch", nuanceerde Wiersma de tegenwind.

Beleggers kregen vrijdag op macro-economisch vlak het nodige te verwerken. De inflatie in de eurozone bleek opgelopen van 5,9 procent in februari naar 7,5 procent in maart.

Uit de inkoopmanagersindexen bleek dat Europese industrie in maart minder hard groeide. In een toelichting zei hoofdeconoom Chris Williamson van S&P Global, dat juist nu de corona-ellende aan zijn einde leek te komen, de oorlog in Oekraïne voor nieuwe tegenwind zorgt.

In de VS was er sprake van een tegenstrijdig beeld. Waar cijfers van Markit wezen op een groeiversnelling voor de Amerikaanse industrie, wezen die van ISM op een groeivertraging.

Verder was er aandacht voor het Amerikaanse banenrapport. Er kwamen in de VS 431.000 banen bij. Er was gerekend op een groei van 490.000 banen. De werkloosheid daalde van 3,8 naar 3,6 procent.

Rabobank sprak van een sterk beeld over de brede linie. Steeds meer ouderen blijken terug te keren naar de arbeidsmarkt, aldus de bank. Volgens Capital Economics lijken de personeelstekorten en loondruk af te nemen. Hierdoor zou ook de druk op de Federal Reserve afnemen om de rente agressief te verhogen.

De euro/dollar handelde op 1,1037. Een vat WTI-olie kostte rond de 100 dollar, vrijwel gelijk aan donderdag.

Stijgers en dalers

In de AEX was Just Eat Takeaway koploper met een koerswinst van 7,5 procent. Ook Europese sectorgenoten lagen er goed bij.

Prosus volgde met 4,7 procent en Aegon met 2,9 procent. Credit Suisse verhoogde het koersdoel voor Aegon van 5,30 naar 5,60 euro.

Sectorgenoten ASMI en Besi leverden 1,8 en 2,6 procent in. Randstad daalde 2,2 procent.

In de Midkap ging Galapagos aan de leiding met een koerswinst van 4,6 procent. CTP won 4,0 procent en Flow Traders 3,0 procent. Jefferies rekent op een sterk eerste kwartaal voor Flow.

PostNL daalde 1,8 procent en InPost leverde nog eens 2,7 procent in, nadat het donderdag al ruim 13 procent verloor na publicatie van de jaarcijfers. Jefferies vreest dat de hoge inflatie dit jaar de winstgevendheid van InPost zal drukken.

Smallcapper Pharming won 4,5 procent. Pharming heeft positieve fase III studieresultaten met leniolisib in APDS gepresenteerd op de jaarlijkse bijeenkomst van de Clinical Immunology Society 2022.

Vastned en Majorel wonnen 3,9 en 4,3 procent, maar Fastned en Vivoryon daalden 2,9 en 8,1 procent. Vivoryon haalde 21 miljoen euro op door 2 miljoen nieuwe aandelen uit te geven voor 10,50 euro per stuk.

Wall Street

Bij het sluiten van de Europese aandelenhandel noteerden de Amerikaanse beurzen licht in het groen.