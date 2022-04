Beursblik: banengroei VS over brede linie sterk genoeg Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse banengroei in maart liet over de brede linie, ook in de loonontwikkeling, een beeld zien dat sterk genoeg is. Dit zegt marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News. "De participatiegraad steeg van 62,3 naar 62,4 procent. We zien in de Verenigde Staten inmiddels ook steeds meer ouderen naar de arbeidsmarkt terugkeren, nu de coronagelden opraken", aldus Marey. "Daarmee nadert de werkloosheid het niveau van voor de uitbraak van COVID-19." Er kwamen in maart 431.000 banen bij, wat minder was dan de 490.000 banen waarop de markt had gerekend. De werkloosheid daalde van 3,8 naar 3,6 procent, terwijl het gemiddeld uurloon met 0,13 dollar steeg. "Dat is beduidend meer dan een maand eerder, maar met alle seizoensinvloeden en coronamaatregelen lijkt een vergelijking tamelijk lastig", aldus Marey. De euro noteerde vrijdagmiddag kort na de publicatie van het banenrapport op 1,1051 dollar, een daling met 0,2 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.