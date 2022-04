Wall Street koerst af op hogere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen vrijdag af op een hogere opening. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ruim een half uur voor de openingsbel tot 0,5 procent in het groen.

Daarmee start de Amerikaanse aandelenmarkt het tweede kwartaal, na een volatiel eerste kwartaal, met een positieve noot, ondanks de aanhoudende zorgen over de oorlog in Oekraïne en de verkrapping van het monetaire beleid door de Federal Reserve.

Wall Street sloot de eerste drie maanden van 2022 donderdag op kwartaalbasis lager af. Het was zelfs het grootste kwartaalverlies in twee jaar.

Er is de komende maanden veel om over na te denken, en de volatiliteit op de beurzen zal daarbij hoog blijven, ook omdat het lastig inschatten is wanneer de inflatie zal pieken, en hoe agressief de Fed zal zijn met de verkrapping van het monetair beleid, zei marktanalist Edward Moya van Oanda.

Voorbeurs bleek uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid dat het aantal banen in de VS in maart is gestegen met 431.000, terwijl de markt vooraf rekende op een groei van 490.000 banen. Het cijfer voor februari werd opwaarts bijgesteld naar een groei met 750.000 banen, terwijl eerder een groei van 678.000 werd gerapporteerd.

De werkloosheid daalde van 3,8 procent in februari naar 3,6 procent in maart, wat beter was dan de verwachte daling tot 3,7 procent. Het gemiddeld uurloon steeg op jaarbasis met 5,6 procent tot 31,73 dollar per uur. De arbeidsparticipatie kwam uit op 62,4 procent.

Daarnaast staan de inkoopmanagersindexen van Markit en ISM voor de industrie en de bouwuitgaven in februari geagendeerd.

De euro/dollar noteerde op 1,1049. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1063 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1065 op de borden.

Olie werd vrijdag 1,2 procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

Gamestop steeg voorbeurs 13,3 procent. Het 'meme-aandeel' is uit op een aandelensplitsing. Dit bleek donderdagavond uit documenten. GameStop wil de huidige 300 miljoen aandelen vergroten naar 1 miljard stuks.

Exxon Mobil en Chevron noteerden 0,1 procent hoger, nadat de Amerikaanse president Joe Biden donderdag de grootste vrijgave uit 's lands strategische oliereserves aankondigde in een poging de stijgende olie- en gasprijzen te beteugelen. Gedurende zes maanden zullen dagelijks 1 miljoen vaten olie uit de US Strategic Petroleum Reserve worden vrijgegeven, wat neerkomt op in totaal 180 miljoen vaten olie.

Amazon steeg voorbeurs 0,5 procent, terwijl de roep om een vakbond voor magazijnmedewerkers van het concern aan kracht lijkt te winnen.

Chinese aandelen met een notering in de VS maken zich op voor een flink hogere opening. Alibaba lijkt 7,2 procent hoger te gaan openen, Baidu 9,2 procent en JD.com 6,9 procent. Didi Global opent zelfs meer dan 18 procent hoger. Volgens Bloomberg lijken de Chinese autoriteiten bereid om de Amerikaanse toezichthouders volledige toegang te verlenen tot de accountantsverklaringen van de meeste van de 200 in New York genoteerde Chinese bedrijven. Dat zou halverwege dit jaar al moeten gebeuren.

Slotstanden

De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 1,6 procent lager op 4.530,41 punten. De Dow Jones index eindigde 1,6 procent in het rood op 34.678,35 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 1,5 procent tot 14.220,52 punten.