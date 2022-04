Update: Chinese aandelen klaar voor flink hogere opening in New York Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Chinese aandelen met een notering in de VS maken zich op voor een flink hogere opening. Alibaba lijkt 6,6 procent hoger te gaan openen, Baidu 7,9 procent en JD.com 5,9 procent. Voor Didi Global wordt zelfs een 18 procent hogere opening voorzien. Volgens Bloomberg lijken de Chinese autoriteiten bereid om de Amerikaanse toezichthouders volledige toegang te verlenen tot de accountantsverklaringen van de meeste van de 200 in New York genoteerde Chinese bedrijven. Dat zou halverwege dit jaar al moeten gebeuren. Zo wil China voorkomen dat deze Chinese bedrijven hun notering in de VS verliezen, aldus Bloomberg. Beijing lijkt echter ook bereid om sommige bedrijven die in handen van de staat zijn, of die over gevoelige data beschikken, hun notering te laten verliezen. Als de Chinese bedrijven geen openheid van zaken geven, dat zal de Amerikaanse Securities and Exchange Commission besluiten dat zij hun notering spoedig moeten opgeven. Sinds 2020 is de regel dat bedrijven hun notering kunnen kwijtraken, als de Amerikaanse toezichthouder drie jaar op rij de cijfers niet kan controleren. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

