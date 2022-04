'Inflatie eurozone historisch hoog' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De inflatie is in maart naar een historisch hoog niveau gestegen, mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Dit concludeerde econoom Bert Colijn van ING vrijdag. De inflatie in de eurozone kwam in maart op 7,5 procent uit, met een kerninflatie van 3 procent. Deze stijging is volgens Colijn vooral het gevolg van de gestegen energie- en voedselprijzen door de oorlog in Oekraïne. Maar ook de kerninflatie blijft stijgen. En volgens Colijn is het ergste nog niet achter de rug. "Een dubbelcijferig inflatie kan op dit moment niet worden uitgesloten." Daarmee komt de Europese Centrale Bank volgens Colijn in een lastig parket. De ECB heeft geen "pijnloze alternatieven" meer voor handen, aldus de econoom. En nu de economische omstandigheden ook nog eens verslechteren moet de centrale bank heel voorzichtig opereren volgens ING. De ECB zal naar verwachting in de komende maanden het monetaire beleid beginnen te normaliseren door 'quantitative easing' te beëindigen, met vervolgens een eerste renteverhoging in het vierde kwartaal van 2022 en nog één in het eerste kwartaal 2023, zo verwacht ING. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.