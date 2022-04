Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag hoger in afwachting van onder andere het Amerkaanse banenrapport, dat ook inzicht geeft in de loonontwikkelingen in de Verenigde Staten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag op de eerste dag van het tweede kwartaal rond het middaguur een plus van 0,5 procent op 451,60 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,5 procent naar 14.483,00 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,6 procent met een stand van 6.699,56 punten. De Britse FTSE won vrijdag 0,3 procent naar 7.538,09 punten.

Na een schamel eerste kwartaal is het allerminst zeker dat het tweede kwartaal beter verloopt, ook al heeft april de statistische reputatie geen slechte beleggingsmaand te zijn. "De obligatiemarkten blijven een signaal afgeven dat beleggers zich zorgen maken over de economie", aldus analisten van SEB. Zij zagen dat de Amerikaanse tweejaarsrente donderdag voor de tweede keer dit jaar even boven de tienjaarsrente steeg. "Dit is nog steeds de beste recessie-indicator", waarschuwen de analisten.

Vandaag bleken veel industrieën in maart nog altijd te groeien. De Chinese industrie moest wel een stap terug doen, vanwege de maatregelen die verband houden met het opgelaaide coronavirus in het land. Heel Sjanghai is daarmee eerder deze week op slot gegaan.

De inflatie in de eurozone kwam in maart uit op 7,5 procent en dat was meer dan de verwachte 6,9 procent en beduidend meer dan de 5,9 procent in februari.

Voor vrijdag gaat veel aandacht uit naar het Amerikaanse banenrapport voor maart. Er wordt een toename van 490.000 banen voorzien. In februari kwamen er 678.000 banen bij.

Verder is er aandacht voor de inkoopmanagers voor de Amerikaanse industrie en de bouwuitgaven in februari.

Europa heeft vandaag een virtuele ontmoeting met de regeringsleiders van China.

Er is vandaag één spreker en dat de voorzitter van de Federal Reserva van Chicago Charles Evans.

Olie werd vrijdag duurder. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde 0,2 procent in het groen op 100,39 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 105,12 dollar werd betaald, een stijging van 0,5 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1054. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1054 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1065 op de borden.



Bedrijfsnieuws

De koersuitslagen op de beurzen van Parijs en Frankfurt bleven beperkt. De koers van het aandeel Delivery Hero was een uitzondering met een winst van 3,7 procent. In Amsterdam deed het aandeel van sectorgenoot Just Eat Takeaway het nog een stapje beter met een koerswinst van 7,8 procent. Het aandeel Prosus werd 6,4 procent duurder in koers.

Sodexo zag de omzet in het afgelopen halfjaar flink stijgen, maar werd wel iets voorzichtiger over de groei in heel het boekjaar. De autonome omzetgroei komt vermoedelijk uit aan de onderkant van de bandbreedte van 15 tot 18 procent. De koers van het aandeel daalde vrijdag 8,5 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,5 procent in het groen.

De toonaangevende S&P 500 index daalde donderdag op de laatste dag van de maand en het kwartaal 1,6 procent tot 4.530,44 punten, de Dow Jones index verloor 1,6 procent op 34.678,35 punten en de Nasdaq sloot 1,5 procent lager op 14.220,52 punten.