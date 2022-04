Valuta: euro weer onder 1,11 dollar

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag weer duidelijk onder de 1,11 dollar in een wispelturige en alerte markt.

"De daling van de euro zat er wat ons betreft al een beetje aan te komen", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO vrijdag tegen ABM Financial News. "Wij vonden de euro deze week toch behoorlijk opgelopen en ook meer dan gerechtvaardigd leek met het oog op de omgeving. Die is nogal divers en dat maakt de markt ook erg oplettend", aldus Boele.

Boele schreef de eerdere stijging van de euro ten opzichte van de dollar in eerste instantie toe aan de hogere inflatiecijfers in Spanje en Duitsland en verder het commentaar van ECB-functionarissen die hebben geleid tot een verhoogde verwachting voor het beleid van de Europese Centrale Bank.

"Eind vorige week rekenden beleggers op 48 basispunten aan renteverhogingen dit jaar, nu is dat 62 basispunten. Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan zijn de verwachtingen over het totale aantal renteverhogingen door de Fed ook toegenomen, maar in mindere mate. Als gevolg daarvan is de euro ten opzichte van de dollar gestegen. Bovendien is het verschil tussen de tienjaars rente op Amerikaans staatspapier en Duits staatspapier aanzienlijk verkleind. Dit betekent dat de rente op Duits staatspapier harder is gestegen dan de rente op Amerikaans staatspapier. Ook dit heeft gezorgd voor een hogere euro. Tot slot lijken de markten meer ontspannen te zijn over de ontwikkelingen in Oekraïne. Wij verwachtten dat de rally in de euro op een gegeven moment zou stoppen", aldus Boele.

ABN AMRO verwacht nu agressievere renteverhogingen door de Fed dit jaar, een renteverhoging van 50 basispunten in mei en ook een verhoging van 50 basispunten in juni. "De financiële markten zijn dezelfde mening toegedaan en houden rekening met hetzelfde aantal renteverhogingen als wij voorzien. Zij houden verder rekening met een totaal van 206 basispunten aan renteverhogingen. Eind vorige week was dit nog 200 basispunten", aldus de valutaspecialist van ABN AMRO vrijdag.

Boele wees vrijdag verder op de flinke daling van de koers van de yen, die sinds 4 maart meer dan 6 procent verzwakt, terwijl het verschil in de tienjaars rente tussen de VS en Japan met bijna 60 basispunten is toegenomen. "Wij denken dat de zwakte van de yen om twee redenen te ver is doorgeschoten. Ten eerste lijkt het ons onwaarschijnlijk dat het verschil in tienjaarsrente tussen de VS en Japan nog groter zal worden. Ten tweede verwachten wij dat beleggers voorzichtiger zullen worden, waarmee het waarschijnlijk is dat zij van tijd tot tijd yens zullen kopen als veiligehavenmunt of winst zullen nemen op de yens die ze al verkocht hebben", aldus Boele.

Deze week gaf voorzitter Kuroda aan dat de centrale bank de langetermijnrente op Japanse obligaties zal blijven afremmen. De Bank of Japan lijkt zich overigens geen zorgen te maken over de zwakte van de yen, hoewel de Minister van Financiën Suzuki toch enige bezorgdheid heeft geuit. Op 29 maart gaf hij aan het effect van de yen op de economie nauwlettend in de gaten te houden. In Japan ligt de verantwoordelijkheid voor besluiten bij valuta-interventie bij het Ministerie van Financiën.

Vandaag bleken veel industrieën in maart nog altijd te groeien. De industrie van China moest zelf een stap terug doen, vanwege de maatregelen die verband houden met het opgelaaide coronavirus in het land. Heel Sjanghai is daarmee eerder deze week op slot gegaan.

De inflatie in de eurozone kwam in maart uit op 7,5 procent en dat was meer dan de verwachte 6,9 procent en beduidend meer dan de 5,9 procent in februari.

Voor vrijdag gaat veel aandacht uit naar het Amerikaanse banenrapport voor maart. Er wordt een toename van 490.000 banen voorzien. In februari kwamen er 678.000 banen bij.

Verder is er aandacht voor de inkoopmanagers voor de Amerikaanse industrie en de bouwuitgaven in februari.

De euro noteerde vrijdag 0,1 procent lager op 1,1059 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8420 Britse pond. Het Britse pond daalde vrijdag 0,1 procent en noteerde op 1,3127 dollar.