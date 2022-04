Aegon en Just Eat Takeaway voeren licht hogere AEX aan

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,3 procent op 726,33 punten.

"De obligatiemarkten blijven een signaal afgeven dat beleggers zich zorgen maken over de economie", aldus analisten van SEB. Zij zagen dat de Amerikaanse tweejaarsrente donderdag voor de tweede keer dit jaar even boven de tienjaarsrente steeg. "Dit is nog steeds de beste recessie-indicator", menen de analisten.

Vanmiddag worden de laatste werkloosheidscijfers uit de VS gepubliceerd. "Dit zorgt doorgaans voor een verhoogde volatiliteit op de beurs", aldus beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx. Volgens hem worden er 492.000 extra banen verwacht in maart, bij een werkloosheidsgraad van 3,7 procent. "Wanneer de cijfers positief verrassen, zou dit de Fed kunnen sterken in het idee om nog sneller te gaan met de renteverhogingen."

Beleggers zijn volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade "zeer terughoudend" in aanloop naar de werkgelegenheidscijfers. "Doorgaans zijn de handelsvolumes erg laag voordat de cijfers verschijnen."

Verder kijken beleggers vandaag volgens SEB uit naar nieuwe gesprekken tussen Oekraïne en Rusland. "Maar er zijn geen tekenen dat er een doorbraak komt."

De Russische aanvallen lijken juist weer intensiever te worden na de hoopgevende berichtgeving over een staakt-het-vuren van enkele dagen terug, zo merkte Verstraete.

Zojuist werd bekend dat de inflatie in de eurozone is gestegen van 5,9 naar 7,5 procent.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1056. De olieprijzen blijven dalen, vanochtend met 0,3 procent, nadat de Amerikaanse president Joe Biden aangaf de Amerikaanse strategische oliereserves aan te spreken.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen wonnen onder meer Just Eat Takeaway.com en Aegon tot drie procent. De verzekeraar gaat voor 429,2 miljoen euro aan obligatieleningen aflossen. Verder verhoogde Credit Suisse het koersdoel voor Aegon van 5,30 naar 5,60 euro met een onveranderd Outperform advies. Volgens analist Iain Pearce presteert Aegon beter dan de eigen plannen. En daar profiteert de aandeelhouder van, voegde hij toe.

Chippers Besi, ASMI en ASML daalden 0,7 tot 3,1 procent.

In de AMX won Flow Traders 3,8 procent. FlowTraders heeft vermoedelijk een sterk eerste kwartaal achter de rug, zo verwacht analist Martin Price van Jefferies na een call met de flitshandelaar. Galapagos won 1,7 procent.

Inpost verloor 3,6 procent in de nasleep van cijfers op donderdag, die gisteren ook al hard werden afgestraft. PostNL daalde met 0,9 procent, eveneens na een flinke daling op donderdag. Op maandag werd PostNL opgeschrikt door een actie van de Belgische justitie gericht tegen de mensen van PostNL in België en tegen de bezorgondernemers. Het is volgens ING moeilijk in te schatten of de problemen in België voor PostNL zullen leiden tot juridische sancties.

In de AScX wonnen Pharming en Vastned 2,4 tot 4,1 procent. Vivoryon verloor juist 5,6 procent na een aandelenuitgifte op 10,50 euro per aandeel.