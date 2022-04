GameStop wil aandelensplitsing Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) GameStop is uit op een aandelensplitsing. Dit bleek donderdagavond uit documenten van het 'meme-aandeel'. GameStop wil de huidige 300 miljoen aandelen vergroten naar 1 miljard stuks. Daarvoor wil het goedkeuring krijgen op de komende jaarvergadering. Het aandeel GameStop sloot donderdag 0,2 procent lager, maar lijkt vrijdag ruim 13 procent hoger te gaan openen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.