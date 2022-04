Beursblik: Credit Suisse verhoogt koersdoel Aegon Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft vrijdag het koersdoel voor Aegon verhoogd van 5,30 naar 5,60 euro met een onveranderd Outperform advies. Volgens analist Iain Pearce presteert Aegon beter dan de eigen plannen. En daar profiteert de aandeelhouder van, voegde hij toe. Ook voor de toekomst denkt Pearce dat Aegon positief zal blijven verrassen. En dit zal zorgen voor een nog betere beloning van de aandeelhouders, verwacht de analist. Aegon heeft weinig blootstelling aan de inflatie, terwijl het wel profiteert van de oplopende rente. Macro-economisch is de Nederlandse verzekeraar volgens Credit Suisse dus "goed gepositioneerd". Het aandeel Aegon stijgt vrijdag 2,8 procent naar 4,94 euro. Bron: ABM Financial News

