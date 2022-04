Beursblik: KPN neemt wat mededingingsrisico’s weg Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: KPN

(ABM FN-Dow Jones) KPN heeft wat mededingingsrisico’s weggenomen door de voorwaarden en tarieven voor toegang tot zijn open glasvezelnetwerken te verbeteren voor wholesale-afnemers. Dit oordeelde analist Ulrich Rathe van Jefferies vrijdag. KPN verlaagde vrijwillig de tarieven voor wholesale-afnemers. KPN accepteert daarmee een lichte druk op de omzet uit wholesale en beperkt hierdoor ook wat kansen voor de toekomst, zo merkte Rathe op. "Veel belangrijker is echter dat KPN een grote kans heeft dat het zo mededingingsrisico’s heeft weggenomen", aldus de analist. "Deze risico's drukten op het aandeel." Jefferies heeft een Houden advies op KPN met een koersdoel van 2,88 euro. Het aandeel KPN steeg vrijdagochtend licht tot 3,15 euro. Bron: ABM Financial News

