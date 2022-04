'Sterk eerste kwartaal voor Flow Traders voorzien' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Flow Traders

(ABM FN-Dow Jones) FlowTraders heeft vermoedelijk een sterk eerste kwartaal achter de rug. Dit verwacht analist Martin Price van Jefferies donderdag na een call met de flitshandelaar. Het commentaar van de flitshandelaar was volgens Price in lijn met uitspraken van sectorgenoten, vooral over de ETP-volumes die tot recordhoogtes stegen en over de toegenomen volatiliteit. Wel zijn de cryptovolumes zwakker, zo verwacht de analist. Jefferies verhoogde de ramingen voor de handelsinkomsten in het eerste kwartaal van 96 naar 135 miljoen euro. Dit heeft een gunstig effect van 7 procent op de winsttaxatie voor heel 2022. De ramingen voor de winst per aandeel in 2023 tot 2024 werden door Jefferies nauwelijks aangepast. De zakenbank blijft van mening dat Flow goed gepositioneerd is om te profiteren van de structurele groei in de markt voor ETP. Jeffferies heeft een koopadvies op FlowTraders met een koersdoel van 36,50 euro. Het aandeel Flow steeg vrijdag 2,2 procent naar 31,28 euro. Bron: ABM Financial News

