Nederlandse industrie groeit minder hard Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse industrie is in maart minder hard gegroeid. Dit bleek vrijdag uit cijfers van Markit. De inkoopmanagersindex voor de Nederlandse industrie daalde van 60,6 in februari naar 58,4 in maart, het laagste cijfer sinds december 2020. "De inkoopprijzen stegen extreem en de verkoopprijzen lieten zelfs de grootste stijging zien sinds dit onderzoek begon", aldus Nevi. "De oorlog in Oekraïne zorgt voor grote onzekerheid bij ondernemers", volgens Albert Jan Swart, sectoreconoom industrie bij ABN AMRO. "De Nederlandse industrie is nog wel optimistisch, maar veel minder dan voor de invasie. Zoals verwacht heeft de oorlog in Oekraïne geleid tot stijgende kosten voor energie en materialen zoals metalen. Behalve door de oorlog in Oekraïne worden toeleveringsketens ook opnieuw gehinderd door het coronavirus. De nieuwe lockdowns in China, zoals in Shenzhen en andere belangrijke industriesteden, zorgen waarschijnlijk voor vertraging van de toelevering van componenten zoals elektronica”, aldus Swart. Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent. info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999 Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.